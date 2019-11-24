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Kadınlar şiddete karşı yürüdü

ANTALYA Kadın Platformu üyesi 200 kadın, şiddete karşı yürüyüş düzenledi.

24.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:16Kadınlar şiddete karşı yürüdü

ANTALYA Kadın Platformu üyesi 200 kadın, şiddete karşı yürüyüş düzenledi. Bazı kadınlar, beraberinde çocuklarıyla yürüyüşe katıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ' Kadın Platformu' adı altında bir araya gelen 200 kadın, Aydın Kanza Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. 'Yaşamak istiyoruz' yazılı pankart taşıyan kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çeken sloganlar atıp, düdük çaldı. Bazı kadınların beraberinde getirdikleri kız çocuklarıyla birlikte yürüdükleri görüldü. Güvenlik amacıyla polis ekiplerince yürüyüş güzergahı, demir bariyerle kapatılırken, taşıt ve yaya geçişine izin verilmedi. Cumhuriyet Meydanı'na gelen grup, burada kurulan arama noktasında aranarak, meydana alındı. Meydanda grup adına Songül Şarklı, açıklama yaptı. Kadınlar, açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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