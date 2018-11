Kadınlar Şiddeti Davulla, Kefenle Protesto Etti

25 Kasım 2018 Pazar 15:11



İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, etkinlik düzenledi. '150 kadın 150 ritim' adlı etkinlik çerçevesinde kadınlar, davul çalarak şiddeti protesto etti. Etkinliğe katılan bir kadın da temsili olarak kefen giydi.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi , Vasıf Çınar Meydanı'nda, kadına yönelik şiddetin yer aldığı karikatür sergisini açtı. Ayrıca yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek için de '150 kadın 150 ritim' adlı bir gösteri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan gösteri kapsamında 150 kadın, boyunlarına mor fular taktı, çaldıkları davullarını da mor süslerle süsledi. Kadınlar tokmakları davullara vurarak, şiddeti protesto etti. Bazı kadınlar, 'İnsan şiddetle değil, sevgiyle hayat bulur', 'Öldüren sevgi istemiyoruz', 'Şiddete inat yaşasın hayat' yazılı dövizler taşıdı.Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun eşi Türkegül Kocaoğlu , hem kadınlara, hem çocuklara uygulanan her türlü şiddetin içini acıttığını söyledi. Kadının artık her türlü şiddete 'dur' dediğini vurgulayan Kocaoğlu, "Kadın canından olacağını bile bile mücadele ediyor. Yozlaşmış geleneklerde erkekler şiddeti çok daha kolay uygularlar. Çünkü bu toplumlar hastalıklı kişiler yaratır" dedi.Kadınların hakları için mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Türkegül Kocaoğlu, din konularının da doğru öğretilmesi gerektiğini söyledi. Kadına yönelik olaylarda hafifletici nedenlerle kişilerin serbest bırakıldıklarını anımsatan Kocaoğlu, "Yasalar var ama bu yasalar uygulanmıyor. Biz de güçlü bireyler olarak eşit haklara sahip olmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Eşitliğe, kardeşliğe inanmış her birimiz barış dolu gelecek için çalışalım" diye konuştu.SANATÇI SILA'YI HATIRLATTI Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün verdiği haklara sahip çıkmak gerektiğini belirtti. Bugün asıl sorunun yasaların uygulanmaması olduğunu ifade eden Canan Güllü, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizi bugünlerde sokaklara döken neden, yasaların uygulanmaması. Bugün buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sizlerin huzurunda sesleniyorum; MEB, şiddeti önlemeye niyetliysen, 2019 yılı öğretim döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğini ders olarak müfredata koy. Bu ülkenin sanatçısına bir diğer sanatçı tarafından dayak atıldı. Ben 'şiddet uygulanıyor' lafını kullanmıyorum. Dayaktır, tokattır. O olaydan sonra arkadaş dik durdu, 'Ben ülke sanatçısıyım' diyerek kenara çekilmedi. Kendine verilen hakları, kadına şiddetin önlenmesi yasasını uygulatmaya gitti."Konuşmaların ardından yaklaşık 500 kadın, Vasıf Çınar Meydanı'ndan, Lozan Meydanı'na kadar davul çalarak yürüdü. Kefen giyen bir kadın kollarını açtı ve içinde yazan 'Şiddete hayır' yazısını gösterdi. Kadınlara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan 'ın yanı sıra bazı erkekler de destek verdi. Yürüyüş sırasında, evlerinde bulunan vatandaşlar da balkonlara çıkarak, kadınlara alkışla destek verdi.- İzmir