Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

09.08.2019 18:43 Kadınlar sokak ortasında birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da bilinmeyen bir sebepten bir grup kadın arasında kavga çıktı. Bir marketin önünde sözlü sataşmayla başlayan kavga tekme tokat kavgaya dönüştü. 2 grubu tekme tokat kavga ederken gören turistler ise şoke oldu. Sokak ortasında kavga eden kadınlar market önünde bulunan şişeleri de yere vurarak kırdı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Öte yandan ortalığı savaş alanına çeviren ve kadınların kavgası ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:19   Yokuş aşağı inerken yavaşlayan sürücü zincirleme kazaya neden oldu
19:18   Azez'i kana bulamaya çalışan 5 terörist yakalandı
19:16   Babasının ardından o da hayata tutunamadı
19:12   Kendi otomobilinin benzerine bindi, polis arayınca yanlışı fark etti
19:11   Sarıgöl'de traktör kazası: 1 ölü
19:06   İzmir'in Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı.
18:47   Diyarbakır'da akıl almaz kaza