Kadınlar Sordu Şahin Yanıtladı

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlar Şehri Konuşuyor" konulu etkinlik düzenlendi. Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin,Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ecem Yıldırım ve Necati Şahin'in eşi Leyla Şahin'in de katıldığı etkinlikte,kadınlar Nilüfer'de gördükleri aksaklıkları dile getirerek, Nilüfer'de artık değişim zamanı geldiğini ve gerçek manada hizmet istediklerini söylediler.

KADINLAR DOĞRU KARAR VERİR

Programda konuşan Necati Şahin, AK Parti'nin dünya genelinde önemli bir siyasi oluşum olduğunu ve bu oluşum içinde kadınların ve gençlerin önemli bir yer tuttuğunu kaydederek, "Bu siyasi organizasyonun en önemli lokomotifi kadınlar ve gençlerdir. AK Parti'nin bu yürüyüşünde kadınların katkısı yadsınamaz bir gerçek. Kadınlar, çocuklarını istikbalini düşünüp doğru karar verir" dedi.

RAKİBİMİZİ TELAŞ SARDI

Seçim çalışmaları ile ilgili bilgiler de veren Şahin, "Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz ve bunun meyvesini 31 Mart'ta alacağız. Rakibimizin bir telaş içinde olduğunu görüyoruz. Sizlerin de desteğiyle seçimi kazanacağız. Biz Nilüfer'i geleceğe hazırlayacağız" diye konuştu.

Programa katılan kadınlara karanfil dağıtan Şahin, onlardan gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: Bültenler