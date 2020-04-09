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Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti.

Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti.

09.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:14
Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti... Sosyal yaşam merkezindeki 20 kadın günlük 500 maske üretmeye başladı
ADANA - Kozan 'da kadınlar, sosyal yaşam merkezinde Korona virüs tedbirlerinde vatandaşların kullanması gereken maskeler için dikiş makinelerinin başına geçti. Günlük 500 maske üretmeyi hedefleyen kadınlar, ilk maskeleri sağlıkçılar ve kamu çalışanları için üretecek.
Adana'nın Kozan ilçesinde sosyal yaşam merkezindeki Kozanlı kadınlar, belediyeden destek alarak yıkanabilir maske üretimine başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında her vatandaşın kullanması gereken maskeler, Kozanlı kadınlar tarafından üretilerek vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor. Sosyal yaşam merkezinde dikiş bilen kadınların ellerinde şekil alan maskeler, dikim sonrası 170 derecelik cihazda preslenerek dezenfekte edilip paketleniyor. Yaklaşık 20 kişilik ekibin görev aldığı üretimde günlük 500 maske üretilerek ambalajlanacak.
"Devlet millet el ele"
Konuyla ilgili açıklama yapan Kozan Belediyesi Başkan vekili Ömer Faruk Kaymaz, "Kozan için hayırlı bir iş yapıyorlar. Kozan için maske üretiyorlar. Maskenin özelliği yıkanabilir olması. Tek kullanımlık maskeler virüsü yayma ihtimali olduğundan yıkanabilir maske üretimine başladık. Günlük 500 üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu virüs bitene kadar üretime devam edeceğiz. Maskeler bedava dağıtılacak. Önce sağlıkçılarımız, kamu çalışanları, emniyet, jandarma müftülük ardından halka Pazar yerinde dağıtım yapacağız. Devlet millet el ile düsturu ile çalışacağız" dedi.
Üretim yapan kadınlardan Döne Karaman, maske üretimi çalıştıklarını kaydederek "Çok iyi işi keyif alarak yapıyorum. Ben 35 yıldır bu işin içindeyim. Şuan elimden gelse 24 saat dikim yapabilirim" diye konuştu.
Kadınlardan Sevgi Yılmaz da, ürünlerin dezenfekte edilmesi ve paketlenme kısmında çalıştığını kaydederek, "Keyifle bu işi yapıyoruz. Maskelerimizi dikildikten sonra 170 derecede presleniyor ve paketliyoruz" dedi. Kadınlar toplum sağlığı için üretime geçti.

Kaynak: İHA

Etiketler: Kozan, Güncel
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