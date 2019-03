Burada konuklara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Kadınlar toplumun mimarlarıdır" dedi.

İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında bu sabah Royal Otelde kahvaltılı bir program düzenledi. Sivil toplum kuruluşlarından, iş insanı derneklerinden, farklı sektörlerden, hemşeri derneklerinden, siyasi partilerin bayan kollarının temsilcilerinden, esnaflık yapan bayanlardan, doktorlar, avukatlar ve çiftçi bayanlardan oluşan yaklaşık 150 kişilik karma grup, şehrin tüm bayanlarını temsilen programa katıldı. Belediye Başkanı Alper Taban da eşi Birnur Taban ile birlikte programda yer aldı.

İNEGÖL'ÜN HER KESİMİNDEN BAYANLAR YER ALDI

Kahvaltıyla başlayan Kadınlar Günü kutlama programında, yemeğin ardından Belediye Başkanı Alper Taban konuklara hitaben bir konuşma yaptı. Taban, "Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada sivil toplum kuruluşlarımızdan, iş insanı derneklerimizden, farklı sektörlerden, hemşeri derneklerimizden, siyasi partilerimizin bayan kollarının temsilcilerinden, esnaflık yapan hanımefendilerden, doktorlar, avukatlar, çiftçi hanımefendilerden olmak üzere çok farklı alanlardan bayanlarımız bulunuyor. Her alandan temsilci bayanlarımızla bir arada olmak istedik" dedi.

SAMİMİ VE DOSTANE BİR BULUŞMA OLSUN İSTEDİK

Hatırlamak ve hatırlanmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Taban, "Dünya Kadınlar Günü bir vesileyle başladı. 161 yıl önce Amerika'da başlayan bir süreç bugünlere kadar geliyor. Bizim nazarımızda hanımefendiler her zaman başımızın tacı. Bir bayan olmakla beraber aynı zamanda siyasette, ekonomide ve yine anne olarak da bir bayanı görebiliyoruz. Dolayısıyla hanımefendileri hayatın her alanında görüyoruz ve karşılarında saygıyla eğiliyoruz. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Dolayısıyla hatırlamak ve hatırlanmak güzel bir duygu diyerek bu özel günde sizleri unutmadan, samimi ve dostane bir buluşma gerçekleştirmek istedik" diye konuştu.

KADINLAR TOPLUMUN MİMARIDIR

Başkan Taban, kadınların hayatın her alanında yer aldığına da vurgu yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadınlar toplumun mimarlarıdır. Siyasetin içinde, demokraside, yönetimlerde… Vatan müdafaasında yine kadınlarımızı görüyoruz. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasında her alanda hizmet eden hanımefendileri görüyoruz. Hayme Anamız var, Nene Hatunumuz var, 15 Temmuz'dan hatırlayacağınız Şerife Bacılarımız var. Her alanda bayanların elinin değdiği yerin güzelleştiğini de görüyoruz. Dönem dönem haberlerde basına şiddet konularını görüyoruz. Bunun da zinhar kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade ederek kadına şiddeti reddettiğimizi belirtmek istiyorum. İslam dinimizde de kadına verilen değer en üst noktadadır. Kadınların diri diri gömüldüğü cahiliye döneminden başlayan anlayıştan, doğan ilk çocuğuna babasının süsü manasına gelen Zeynep ismini veren bir Peygambere sahibiz."

ŞEKİBE İNSEL ANILDI

"Şehrimizde de değerlerimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisine ilk giren 17 bayan milletvekili arasında İnegöl'den Şekibe İnsel hanımefendi de bulunuyor. Kendisini buradan bir kez daha rahmetle ve minnetle anmak istiyorum. Bizler de Şekibe İnsel hanımefendinin anısını Alibeyköy'de hayata geçirdiğimiz Doğal Yaşam Çiftliğimizde yaşatıyoruz. Aradan yıllar geçmesinin ardından, bu dönem bir kez daha bayan bir milletvekilimiz oldu. Vildan Yılmaz Gürel milletvekilimizin de sizlere selamlarını iletmek istiyorum. Bursa'daki programlardan dolayı bugün aramızda olamadılar."

KADINLAR GÜNÜ DOLU DOLU GEÇECEK

"Bizler yine bugün ve bu hafta içerisinde bir dizi etkinlikler içerisinde bulunacağız. Bugün emekçi kadınlarla ilgili bir fotoğraf sergimizin açılışını yapacağız. Cadde üzerinde yine hanımefendilerimize karanfil dağıtımlarımız olacak. İnegöl Belediyesi'nde de 178 tane bayan personel mevcut. Gerçekten bulunduğu ortama değer katan, o ortamda pek çok şeyin düzelmesine katkı sağlayan personelimizle de bugün bir buluşmamız olacak. Hanımefendilere özel olarak projelerini hayata geçirmeleri noktasında pozitif ayrımcılığın yapıldığı Kosgeb kursumuz da olacak. Velhasıl bizler kurum olarak hem çalışanlarımız hem de şehrimizde yaşayan tüm hanımefendilere değer veriyoruz. Sözlerime son verirken bu duygu ve düşüncelerle fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlıyorum."

Konuşmanın ardından programa katılan bayanlara çiçek takdimi yapıldı. Başkan Taban, ilk çiçeği programda salon görevlisi olarak bulunan bayana takdim etti. Takdimler sırasında Alper Taban, eşi Birnur Taban'a da çiçek takdiminde bulundu. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

