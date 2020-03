Kadınlar tüm engellere rağmen sokakta olacak

Kadın örgütleri 8 Mart'ta şiddet, eşitsizlik ve cinsiyetçiliğe karşı seslerini yükseltecek. Eylemlerde barış talepleri de dile getirilecek. İstanbul Valiliği'nin 11 Mart'a kadar kent genelinde savaş karşıtı etkinlikleri yasaklama kararından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Valiliğin bildirisi doğrudan 8 Mart'ı kapsamıyor.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla pek çok yerde eylem ve etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'da kadın örgütleri Kadıköy, Beşiktaş ve Taksim'de kitlesel eylem çağrıları yapıyor.Resmi bildirim yokDW Türkçe'ye konuşan kadın örgütleri, kendilerine yasak konusunda resmi bir bildirim yapılmadığını söylüyor.8 Mart'ın ana gündemi savaş değil. Kadınların ana talepleri şiddet, ekonomik şiddet, eşitsizlik, cinsiyetçilikle mücadele ekseninde toplanıyor. Ancak etkinliklerde barış taleplerinin de dile getirilmesi bekleniyor.8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü komitesinden Feride Eralp "Valiliğin 10 günlük eylem yasağı savaş karşıtı eylemler yapılmasına yönelik, 8 Mart'ta kadınların sokakta olmasına engel değil. Kadınlar her sene, her zaman olduğu gibi bu 8 Mart'ta da sokakta olacaklar, feminist gece yürüyüşü yine kalabalık olacak biliyoruz" diyor.'Yasak manidar'Valilik, 2 Mart'ta "Müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Suriye'de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma ve benzeri etkinlikler 01.03.2020 Pazar günü saat 00.01'den 10.03.2020 Salı günü saat 23.59'a kadar yasaklandı" açıklaması yaptı.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, "Yasağın 11 Mart'a kadar belirtilmesini manidar buluyoruz 8 Mart'a katılımı azaltmak üzere olması gibi bir durum olabilir. Ancak bunun tutmayacağını, karşılık bulmayacağını düşünüyoruz. Dünya Kadınlar Günü bütün sorunlarımızı dile getirmenini aracısı oluyor. Bunda kararlıyız bu hakkımızı kullanacağız" diye konuşuyor.Kararın kadınlardan ne kadar çok korkulduğunu da gösterdiğine vurgu yapan Kav, Kadın Meclisleri olarak bu yılki 8 Mart temasını kadınların kadın olmaktan kaynaklı yaşadığı sorunlar üzerinden önceden belirlediklerini ancak toplumun barış ve adalet içinde yaşamasının kadınlar için de temel ihtiyaç olduğunu belirtiyor.Feride Eralp ise "Şimdi belki bu karar doğrultusunda bize savaş karşıtı sözler yasak denecek ama her şeye rağmen barış sesinin yükseleceğine eminim" diyor.Soylu: İstiklal'de yapamazsınızÖte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapılamayacağını söyledi. Gazeteci Özlem Gürses'in "İstanbul'da 8 Mart'ta kadın yürüyüşüne katılmak, gönlümce bağırmak, şarkı söylemek, dövizler taşımak istiyorum, özgür müyüm?" sorusuna yanıt veren Soylu, "İstiklal Caddesi'nde yapamazsınız, onun dışında istediğiniz her yerde yapabilirsiniz" dedi.8 Mart Feminist Gece Yürüşü 2003'ten bu yana Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenleniyor. Geçen yılki yürüyüş engellendi. Polis biber gazı ve plastik mermi kullanarak göstericileri dağıttı.Feride Eralp "Fransız Kültür Merkezi önünde toplanma çağrımız aynı şekilde devam ediyor, bizim için esas olan kadınlarla bir araya gelmek, birlikte yollar bulmak, gücümüzü, feminist dayanışmamızı hissetmek. Geçen sene de resmi olmasa da fiili bir yürüyüş engeliyle karşı karşıya kaldık, kadınlara engel olmadı. 25 Kasım'da önce yürüyüş yasağı ilan edildi, sonra kaldırıldı" diye konuşuyor.'Polis güvenliği sağlamalı'Gülsüm Kav da kolluk kuvvetlerinin görevinin, kadınların temel haklarını kullanmalarını güvenli bir şekilde sağlamak olduğunu hatırlatıyor.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun eylem çağrısında kadınların talepleri şöyle sıralanıyor:"Kadın cinayetlerini durdurmak, şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkarmak, çocuk istismarını aklatmamak, ekonomik eşitsizliğe son vermek, iş yerlerinde cinsel saldırılara, tacize son vermek, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe, gerici eğitime karşı Üniversite Kadın Meclisleri'yle mücadeleyi tüm kampüslere yaymak, yönetimlerde söz sahibi olmak, kadınların mücadelesini Türkiye'nin dört bir yanına yaymak."Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart Pazar günü saat 16.00'da Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda öldürülen kadınların aileleri, şiddet gören kadınlar ve her kesimden kadınların katılımıyla bir araya gelecek. İstanbul 8 Mart Kadın Platformu Kadıköy'de saat 14.00'te buluşacak. Feminist Gece Yürüşü Komitesi tarafından organize edilen yürüyüş için ise saat 19.00'da Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki Fransız Konsolosluğu önünde toplanılacak.Pelin Ünker(c)