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Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde İzmit Belediyespor, Galatasaray'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

04.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:07Kadınlar Türkiye Kupası: Galatasaray: 66 - İzmit Belediyespor: 81
Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Belediyespor, 'ı 81-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sami Özel xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Egemen Ercan xx

Galatasaray: Meltem xx 6, Şerife xx, Sude xx 5, Sinem xx, Işıl xx 15, Dragana xx 2, Brianicole xx 1, Tilbe xx 5, Victoria xx 18

Başantrenör: Efe Güven

İzmit Belediyespor: Özge xx 15, Defne xx, Courtney xx 30, Gizem xx 5, Sasa xx 11, Gamze xx, Kristine xx 20, Melek xx

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot: 20-10 (Galatasaray lehine)

Devre: 35-31 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 45-57 (İzmit Belediyespor lehine) - ADANA

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Kaynak: İHA

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4.03.2020 21:47:43