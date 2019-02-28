Kadınlar Türkiye Kupası'nda Botaş'ın Rakibi Fenerbahçe Oldu

SALON: Şanlıurfa
11 Nisan
HAKEMLER: Önder Yılmaz
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, İzel
Deniz Pehlivan
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 3, Melis Talay 2, Petronyte 12, Sasa
Cado 9, Walker 9, Burcu Çiğil, Anderson 1
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı
Demirmen 7, Verameyenka 6, Tuğçe Canıtez
8, Zandalasini, Hartley 16, Ayşe Cora
, Stokes 17, Esra Ural Topuz 2, Tilbe Şenyürek 4, Özge Yavaş
1. PERİYOT: 5-9
DEVRE: 19-21
3. PERİYOT: 30-42
Kadınlar Türkiye Kupası
yarı finalinde Fenerbahçe
, Mersin Büyükşehir Belediyespor
'u 60-36 yenerek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, final mücadelesinde BOTAŞ'ın rakibi oldu. Fenerbahçe ile BOTAŞ final maçında, 2 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda karşılaşacak. - İstanbul
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA