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Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Beşiktaş, OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

04.03.2020 22:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:29Kadınlar Türkiye Kupası: OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74
Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde , OGM Ormanspor'u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Ciner xx, Halil Erkoç xx

OGM Ormanspor: Robinson xx 13, Paris xx 12, Naile Çırak xx, Ladin Özel xx, Nilay Kartal xx, Derya Bilgiç xx 23, Leedham xx 4, Damla Gezgin xx 2, Ogunbowale xx 14, Öykü Taşkın xx, Yeliz Doğan xx

Başantrenör: Alper Durur

Beşiktaş: Melek Uzunoğlu xx 0, Melisa Korkmaz xx 12, Bahar Çağlar xx 21, Yağmur Yıldız xx 0, Elif Bayram xx 0, Nisa Yalçın xx 2, Snytsina xx 14, Mddleton xx 6, Dilara Göçmen xx 0, Elif Emirtekin xx 19

Başantrenör: Cihat Barış Akgün

1. Periyot: 18-19 (Beşiktaş lehine)

Devre: 32-42 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 47-56 (Beşiktaş lehine) - ADANA

Türkiye Kupası, basketbol, Beşiktaş, ASKİ, Spor

Kaynak: İHA

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4.03.2020 23:20:15