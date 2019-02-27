27 Şubat 2019, 15:33
»»

Kadınlar Türkiye Kupasında Botaş Adını Yarı Finale Yazdıran İlk Takım Oldu

Kadınlar Türkiye Kupasında Botaş Adını Yarı Finale Yazdıran İlk Takım Oldu

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş, OGM Ormanspor'u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş, OGM Ormanspor'u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.

Salon: 11 Nisan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis

Botaş: Claudia Monica Cuic 23, Erdenay Topçu, Olcay Çakır Turgut 18, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 4, Sehernaz Çidal 3, Kübra Erat, Tijana Krivacevic 12, Aylin Darınç, Elizabeth Olayato Wlliams 14

Başantrenör: Ender Kaya

OGM Ormanspor: Kahleah Lafeesa Butler Copper 27, Ladin Özel, Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu 3, Marie Ruzickova 13, Havanur Yılmaz, Damla Gezgin 7, Miray Şahin

Başantrenör: Alper Durur

1. Periyot: 32-15 (Botaş lehine)

Devre: 52-39 (Botaş lehine)

3. Periyot: 64-50 (Botaş lehine) - ŞANLIURFA Türkiye Kupası, Şanlıurfa, Botaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR