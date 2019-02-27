Kadınlar Türkiye Kupasında Botaş Adını Yarı Finale Yazdıran İlk Takım Oldu

Şanlıurfa
'nın ev sahipliğinde organize edilen Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final karşılaşması ilk maçında Botaş
, OGM Ormanspor'u 78-58 skorla mağlup ederek yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu.
Salon: 11 Nisan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Tekin Özübir
, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Edis
Botaş: Claudia Monica Cuic 23, Erdenay Topçu, Olcay Çakır
Turgut 18, Melis Gülcan 4, Büşra Akbaş 4, Sehernaz Çidal 3, Kübra Erat, Tijana Krivacevic 12, Aylin Darınç, Elizabeth Olayato Wlliams 14
Başantrenör: Ender Kaya
OGM Ormanspor: Kahleah Lafeesa Butler Copper 27, Ladin Özel, Dila Aşkın 3, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu
3, Marie Ruzickova 13, Havanur Yılmaz, Damla Gezgin 7, Miray Şahin
Başantrenör: Alper Durur
1. Periyot: 32-15 (Botaş lehine)
Devre: 52-39 (Botaş lehine)
3. Periyot: 64-50 (Botaş lehine) - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA