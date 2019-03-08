Kaynak: AA

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Kadın patronlar ve çalışanlarla ekonomimiz büyüyor. Kadınlar Türkiye'nin üretim gücünü artırıyor. İşletmelerin kuruluşundan gelişimine ve ihracata kadar bütün aşamalarını büyük başarıyla yöneten kadınlar çevrelerine de rol model oluyor." değerlendirmesinde bulundu.Hacısalihoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını istediklerini ifade etti.Oda tarafından düzenlenen KOSGEB girişimcilik eğitimlerinde başarılı olan kadınların kendi işlerini kurduklarını belirten Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:"Kadınların kurduğu ve yönettiği çok başarılı işletmelerin topluma kazandırılmasından Türk ekonomisinin büyük fayda sağladığını görüyoruz. İstihdamdan üretime, ihracattan profesyonel yöneticiliğe kadar başarılı olan kadın patronlar ve çalışanlarla ekonomimiz büyüyor. Kadınlar Türkiye'nin üretim gücünü artırıyor. İşletmelerin kuruluşundan başlayarak gelişimine ve ihracata kadar bütün aşamalarını büyük başarıyla yöneten kadınlar çevrelerine de rol model oluyor."Geçen yıl düzenlenen 12 girişimcilik eğitim programına 150'si kadın 265 kişinin katıldığını bildiren Hacısalihoğlu, "2018 yılında düzenlediğimiz girişimcilik eğitimlerine katılan kadınlar için hazırlanan projelere 9,5 milyon liraya yakın hibe desteği verildi." ifadesini kullandı.