Kadınlar Türkiye Takım Tezgâhları Sektöründe Söz Sahibi

Bu güçle Türkiye takım tezgâhları sektöründe çalışan 3 bin kadın, sektörde önemli görevler üstleniyor.Kadınlarıniş hayatında olmalarının önemine değinen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, son 5 yılın verilerine göre sektörde istihdam edilen kadın çalışan sayısında yüzde 67'lik bir artış olduğunu TİAD personelinin ise yüzde 78'inin kadınlardan oluştuğunu söyledi.

Günümüzde değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadınlar işgücü piyasasında daha fazla yer almaya başladı.Cinsiyet eşitliğinin her alanda kendini göstermeye başlamasıyla da şirketler, İK politikalarını buna göre revize etti.Bu farkındalıkla Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yüzde 78'inin kadınlardan oluştuğunu söyleyen Başkan Hakan Aydoğdu, Türkiye takım tezgâhları sektöründe çalışan kadın sayısının 3 bini aştığının altını çizdi.

Takım tezgâhları sektörünün Ar-Ge departmanı kadınlara emanet…

Sektörün tüm iş kollarıyla düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan Aydoğdu, son 5 yıllık verilere göre toplam çalışan oranının yüzde 31 artış yaşadığını belirtti. TİAD'ın cinsiyet eşitliğine inanan bir kurum olduğunun tekrar altını çizen Aydoğdu, sektörde son 5 yıl içinde çalışan kadın sayısının yüzde 10'dan yüzde 13'e yükseldiğini belirtti. Sektörde kadınların ağırlıklı olarak Ar-Ge, kalite kontrol ve finans bölümlerinde çalıştığını aktaran Aydoğdu, "Veriler gösteriyor ki sektörde çalışan kadın sayısı her geçen gün artıyor ve bu sayı 3 bin rakamını aşmış durumda. Bu bizim için oldukça mutluluk verici. Kadınların her yerde ve her alanda varlığını göstermesinden memnunuz. Öte yandan biz TİAD olarak firmaların CNC operatörü istihdamında kadınlara öncelik tanınması gerektiğini ve tabii ki kadınların da CNC operatörlüğü konusunda cesaretli olmaları gerektiğini düşünüyoruz.Biliyoruz ki iş dünyasına kadın eli değdiği zaman ortaya çıkan iş daha detaylı, daha titiz bir çalışmanın meyvesi olacaktır" dedi.

"TİAD personelinin yüzde 78'i kadın"

Öte yandan TİAD'da çalışan kadının sayısının yüzde 78 olduğunun altını çizen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, sektörde çalışan kadınların yaş aralığının ise 25 ila 50 arasında olduğunu ve 2019 yılı sonunda sektördeki toplam istihdamın 23.500, kadın istihdamının 3.500 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

