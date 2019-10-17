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Kadınlar üretecek Seyitgazi büyüyecek

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, "Kadınlar Üretecek Seyitgazi Büyüyecek" projesi kapsamındaki üçüncü toplantı Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.

17.10.2019 13:37Kadınlar üretecek Seyitgazi büyüyecek
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, "Kadınlar Üretecek Seyitgazi Büyüyecek" projesi kapsamındaki üçüncü toplantı Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.

Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı uzmanları tarafından kadınlara mikro kredi imkanları hakkında bilgiler verildi, daha önce mikro kredi alarak istiridye mantarı yetiştiriciliği yapan kadınlar tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Toplantı sonunda Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, Sarıcailyas mahallesinde bal yetiştiriciliği yapan kadın girişimci Aysun Kaya'ya plaket takdim etti. Kaymakam Demirbilek; "Kadın girişimcilerimiz her alanda desteklemek zorundayız. Girişimleriyle örnek projelere imza atıyorlar. Çoğunlukla turizm alanındaki yatırımlarıyla ileride daha güzel işler yapacaklarına inancımız tam" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Seyitgazi, Ekonomi

Kaynak: İHA

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