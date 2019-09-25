Haberler » Spor » Haber

Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak

Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

25.09.2019 18:56Kadınlar voleybolda Şampiyonlar Kupası İzmir'de sahibini bulacak
Kadınlar voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasındaki "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakası, 9 Ekim Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley sahibi Eczacıbaşı VitrA takımlarının karşılaşacağı "2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası" müsabakasının 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de, İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacağı belirtildi.
Müsabakanın TRT Spor'dan naklen yayınlanacağı kaydedildi.

Eczacıbaşı Topluluğu, İzmir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:14 Konyaspor, kayseri maçının hazırlıklarını tek eksikle sürdürdü
20:04 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
20:00 Ergin Ataman açıkladı! Larkin'in Fenerbahçe maçında oynaması zor
20:00 İstanbulspor son 16 biletini uzatmalarda aldı!
20:00 Mustafa Kaplan derbide 3 puan istiyor
19:53 Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
19:53 Mustafa Kaplan: "Derbiyi kazanarak 3 puan ile tanışmak istiyoruz"