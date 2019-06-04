Kaynak: İHA

"Kadınlar yapamaz dediler" ama onlar şimdi Mersin'in gururu Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 40 kadın şoför, belediye otobüslerinin kaptan koltuğunda Ramazan Bayramı'nda da yolcuları taşımaya, sevenleri birbirine kavuşturmaya devam ediyor Şoför Nurdan Özbey: "İlk başta gurur duyuyoruz diyenler de oldu, bu işi kadınlar yapamaz diyenlerde" "Şimdi genelde bütün yolcularım daha çok kadın şoförleri tercih ediyorlar"MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinde görev yapan 40 kadın şoför, belediye otobüslerinin kaptan koltuğunda Ramazan Bayramı'nda da yolcuları taşımaya, sevenleri birbirine kavuşturmaya devam ediyor. Şoför Nurdan Özbey, "İlk başlarda çok zorluk yaşadık. Gurur duyuyoruz diyenler de oldu, bu işi kadınlar yapamaz diyenlerde. Şimdi genelde bütün yolcularım daha çok kadın şoförleri tercih ediyorlar" dedi. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde direksiyon sallayan, Mersin genelindeki 40 kadın şoför, Ramazan Bayramı'nda da dört elle sarıldıkları direksiyonları ile evlerine ekmek götürüyor. Mersinlilere iyi hizmet sunan ve güler yüzleriyle vatandaşları mutlu eden kadın şoförler, Ramazan Bayramı'nda da halkın takdirini topluyor. Bu Ramazan Bayramı'nda da aktif olarak sahada olan ve görevlerini yerine getiren kadın şoförler, hem eş hem anne olmalarına ve genellikle toplumda erkeklere mal edilmiş bir meslek olan şoförlüğü yapmalarına rağmen, mesleğin hakkını sonuna kadar veriyor. Tüm gün saatlerce direksiyon sallayan kadınlar, meslekler arasında cinsiyetçi ayrımların olmaması gerektiğini ve erkekler kadar kadınların da bu işin üstesinden gelebileceğini tüm Mersin'e göstermeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünde görev yapan kadın şoförler, güler yüzlü davranışları, düzenli çalışmaları ve dikkatli sürüşleriyle bayramda da vatandaşların güvenini kazanıyor. 8 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyor Şoförlük macerasına nasıl başladığını anlatan şoför Nurdan Özbey, "Şoförlük yapmaya başlamadan önce muhasebeciydim. Aynı zamanda üniversite mezunuyum, muhasebe bölümünü bitirdim. Ağır vasıta ehliyetim vardı satın alma yaptığımdan dolayı. İş başvurusu yaptım ve kabul edildi. Öyle başladım bu mesleğe. Bu göreve 8 sene önce başladım, 9'uncu seneme gireceğim. Direksiyona karşı daha önce içimde böyle bir heves vardı, araç kullanmayı seviyordum" dedi. Şoförlük mesleğine başladığı zaman ne gibi sıkıntılar yaşadığını dile getiren ve artık toplumda var olan bazı tabuları yıktıklarını ifade eden Özbey, "Mesleğe ilk başladığımda 1 tane kadın şoför vardı. Ondan sonra ben geldim. İlk başlarda çok tepki aldık. Olumsuz tepkiler de aldık, olumlu tepkiler de aldık. Gurur duyuyoruz diyenler de oldu, bu işi kadınlar yapamaz diyenler de oldu. Hatta yolcuların erkek olanları, daha çok araca binmemeyi tercih etti. Kadın şoförler bu işi yapamaz, kadından otobüs şoförü mü olur diyenler de oldu. İlk başlarda çok zorluk yaşadık. Ama şimdi görüyoruz ki her şeyi değiştirdik. Şu anda 40 tane kadın şoför arkadaşla beraber Mersin genelinde hizmet veriyoruz. Genelde de bütün yolcularım daha çok kadın şoförleri tercih ediyorlar. Çünkü bizim daha dikkatli olduğumuzu söylüyorlar. Annelik duygularımız ağır bastığı için daha anaç yaklaştığımızı söylüyorlar. Daha saygılı olduğumuzu söylüyorlar. Şu anda revaçta olan aslında kadın şoförler. Biz bu tabuyu yüksek bir ihtimalle yıktık" şeklinde konuştu. Mesleğini severek yaptığını ve bu görevde 8 yılını doldurduğunu dile getiren Özbey, "Severek yapmasam 8 yıl boyunca sürdürmem. Herhangi bir zorlukla karşılaşmıyoruz. Gayet rahat bir işimiz var. Biz kendi işimizin ve amacımızın hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Yolcuyu mutlu etmek ve memnun etmek olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili de herhangi bir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı. "Bayramda kavuşturuyoruz" Bayramda da yolcu taşımanın, insanları birbirine kavuşturmanın güzel bir duygu olduğunun altını çizen Özbey, "Bayramda aileleri, çocukları, uzaktan gelen öğrencileri birbirine kavuşturuyoruz. Güler yüzle karşılanıyoruz. Bunlar bizi motive ve mutlu ediyor. Bir amca vardı yolcumuz. Onun söylediği laf benim her zaman aklımdadır. Dedi ki, 'Biz dışarıya, banklara malımızı, mülkümüzü teslim ediyoruz. Onları geri alabiliriz. Ama biz bu otobüse binerken size canımızı emanet ediyoruz' demişti. Bu benim kulağıma küpe olmuştu. Gerçekten de öyle. İnsanlar güvenle, canlarını emanet ederek otobüse biniyorlar. Biz de hepimiz bunun bilincindeyiz" diye konuştu. 3 çocuk sahibi bir kadın olmanın mesleğini yapmasında hiçbir zorluk teşkil etmediğini de sözlerine ekleyen Özbey, "Anne olmamın, mesleğimi yapmama verdiği herhangi bir zorluk yok. Çocuklarım bana gerçekten çok büyük destekler. Onlar da benimle gurur duyduklarını sürekli söylüyorlar. Zor bir meslek yaptığımın onlar da farkındalar. Herhangi bir sorun yaşamıyorum çocuklarımla alakalı" dedi. Son olarak Mersin halkına seslenen Özbey, "Biz hizmet etmek için burada varız. Amacımız bu. Bayramda da ücretsiz olarak seferlerimize devam ediyoruz. Mersin halkı da çok bilinçli. Halktan isteğimiz biraz daha duyarlı, hoşgörülü ve bizlere karşı pozitif olmaları. Yolun trafiği var, kalabalığı var, bazen yolcularımız içeride fenalaşabiliyor, hastalığı var, acili var. Bir yığın şeyle mücadele ediyoruz. Bunların bilincine vararak onlar da otobüsümüze gelirlerse hep beraber iyi bir şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.