Kadınlar Yaşam Merkezleri ile Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

Eyyübiye
Belediyesi, gençlere ve kadınlara yönelik yatırımları kapsamında ilçeye kazandırmış olduğu gençlik merkezlerinde gençler sosyal aktivitelere katılırken, kadın destek ve yaşam merkezlerindeki kadınlar ise aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Eyyübiye Belediyesinin ilçeye kazandırdığı birçok gençlik merkezinde gençler, hem ders çalışıyor hem de sosyal aktivitelere katılarak zaman geçiriyor. 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Vali İzzettin Küçük Gençlik Merkezi, Şehit Polis
Abdülkadir Oğuz Gençlik Merkezi, Şehit Teğmen Muhammed Cihangir
Çubukçu ve Batıkent Gençlik Merkezi ile Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı Millet Kıraathanesi'nde gençler çeşitli kurslara katılırken, üniversiteye hazırlananlar ise eğitim alarak ders çalışıyorlar. Bugüne kadar birçok öğrencinin üniversiteye yerleşmesinde öncülük eden Eyyübiye Belediyesi gençlik merkezlerinde çalışmalar devam ediyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci
, ilçede yaşayan kadınlara yönelik birçok projeyi de hayata geçirerek kadınların sosyalleşmesine katkıda bulunuyor. Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Akabe Kadın Destek ve Yaşam Merkezi ile Eyüpnebi, Şıhmaksut Kadın Destek ve Yaşam Merkezinde kurs alan kadınlar, sosyal aktivitelere katılırken aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor.
Gençlere ve kadınlara her zaman önem verdiklerinin belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Kadın ve gençlerimizi, geleceğin en önemli yapı taşları olarak görüyoruz. Bundan dolayı milli ve manevi değerlerle uyumlu ve çağın gereksinimlerine ayak uydurabilen kadın ve gençlerin yetişmesine büyük önem veriyoruz" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
Eyyübiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:07