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Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik düzenlediği kış yüzme kursunda üçüncü etap gündüz dönemi başlıyor.

23.12.2019 11:31 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:36 Kadınlar Yunusemre Belediyesiyle yüzme öğreniyor
Belediyespor'un kadınlara yönelik düzenlediği kış yüzme kursunda üçüncü etap gündüz dönemi başlıyor.

Yunusemre Belediyespor'un kadınlara yönelik gerçekleştirdiği yüzme kursunda üçüncü etap 24 Salı günü başlıyor. Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen kurslar Atatürk Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda düzenleniyor. Salı ve perşembe günleri 12.15 - 13.15 saatleri arasında yapılacak kurs için kayıtlar sürüyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek kurs hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceği gibi Yunusemre Belediyesi Kulübüne de başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. - MANİSA

Yunusemre, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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