Kadınlara "göz çevresine yönelik makyajlara ara verin" uyarısı

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) göz yoluyla bulaşabildiğine dikkati çekerek, makyaj malzemelerini ortak kullanılmaması ve göz çevresine yönelik makyajlara ara verilmesi uyarısında bulundu.TOD'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında gözlerin en önemli bulaşma yerlerinden biri olmasının, göz hijyenini daha da öne çıkardığı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Birim Başkanı Prof. Dr. Ferda Çiftçi, özellikle kadınların yaptığı yüz makyajlarında, hijyenin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını söyledi.Araştırmaların, koronavirüste gözden bulaşmanın oldukça yaygın olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden Çiftçi, "Bu nedenle elimizle göz ve yüz temasımızı en aza indirmeliyiz. Özellikle kadınlarımızın göz çevresine yaptığı makyajlar, bu dönemde risk oluşturabilir." uyarısında bulundu.Prof. Dr. Çiftçi, mutlaka makyaj yapılması gerektiği hallerde ise dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı: Makyaj malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın. Ortak kullanım her zaman risklidir. Makyajınızı steril şartlarda yapın, öncesinde mutlaka ellerinizi yıkayın. Eski veya uzun süre bekletilmiş makyaj malzemelerini kullanmayın. Bakteriyel risklere neden olabilir. Kirpiklerinize bu dönemde sıvı makyaj malzemeleri sürmeyin. Göz kalemi, kaş kalemi, far gibi göz ve göz çevresine yönelik makyaj malzemelerini çok çok dikkatli kullanın. Mümkünse göz ve göz çevresi makyajından bir süre uzak durun. Bu dönemde yapay kirpik kullanmayın. Makyaj malzemelerinin kesinlikle gözle, göz mukozası ile temas etmemesine çok dikkat edin. Makyajı temizlerken de gözle temastan sakının. Kontakt lens kullanıcısıysanız, önce lensi yerleştirin sonra makyaj yapın. Çıkarırken de önce makyajınızı temizleyin sonra kontakt lensi çıkarın. Yerleştirirken de çıkarırken de lense dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın."Prof. Dr. Ferda Çiftçi, Kovid-19 virüsünün ağız, burun ve göz yoluyla vücuda bulaştığına vurgu yaparak, "Kadınların kendilerine gösterdiği bakım ve özeni takdir ediyoruz ama her zamankinden daha çok, bu dönemde güzelliğinize gösterdiğiniz özeni ve dikkati, sağlığınıza göstermenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA