Kadınlara gül yerine kaktüs hediye etti
Sivas'ın Kangal ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara alışılageldiği gibi gül değil kaktüs hediye edildi.
08.03.2020 11:52
Sivas 'ın Kangal ilçesinde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara alışılageldiği gibi gül değil kaktüs hediye edildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kangal Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Güllüşah Bestaş, kadınlara kaktüs armağan etti. Kadınlar Günü'nde hediye olarak kaktüs alan kadınlar, önce şaşkınlık yaşasalar da nedenini öğrenince mutlu oldular. Bektaş, neden kaktüs hediye ettiklerini, "Gül, karanfil solar gider. Ben ise kadınlarımızı kaktüse benzettim. Kaktüs çölde yetişen güçlü bir bitkidir. Sürekli yaşar ve asla solmaz. Aynen bizim kadınlarımız gibi. Bu nedenle İlçe Jandarmamızdan hatıra olsun diye kaktüs hediye etmeye karar verdik" sözleriyle dile getirdi. - SİVAS
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kangal Jandarma Karakolu Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Güllüşah Bestaş, kadınlara kaktüs armağan etti. Kadınlar Günü'nde hediye olarak kaktüs alan kadınlar, önce şaşkınlık yaşasalar da nedenini öğrenince mutlu oldular. Bektaş, neden kaktüs hediye ettiklerini, "Gül, karanfil solar gider. Ben ise kadınlarımızı kaktüse benzettim. Kaktüs çölde yetişen güçlü bir bitkidir. Sürekli yaşar ve asla solmaz. Aynen bizim kadınlarımız gibi. Bu nedenle İlçe Jandarmamızdan hatıra olsun diye kaktüs hediye etmeye karar verdik" sözleriyle dile getirdi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Kangal, 8 Mart, Sivas, Güncel
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