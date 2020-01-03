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Kadınlara özel dokunuş; O-Shot

Londra'lı Ünlü Doktor Dr. Sherif Wakil; den eğitim alarak Türkiye' de ilk sertifikaya sahip olan Dr. Meltem Ayran, O-Shot uygulamasının kadınlar için öneminden bahsetti.

03.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:49 Kadınlara özel dokunuş; O-Shot
'lı Ünlü Doktor Dr. Sherif Wakil; den eğitim alarak ' de ilk sertifikaya sahip olan Dr. Meltem Ayran, O-Shot uygulamasının kadınlar için öneminden bahsetti.

Kadınlara Özel Dokunuş: O-Shot" nedir

Kadınların, yüz güzelliğine vücuduna göre daha çok önem verdiğini belirten Dr. Meltem Ayran, "Yüz gençleşmesi için birçok uygulama yapılırken, genital gençleşme için pek bir şey yapılmamakta. Amerikalı Medikal Estetik hekimi Dr. Charles Runnels' ın bulduğu teknik olan O-Shot tekniği 'kadınların hayatını değiştiren cinsten' bir uygulama.Yöntem, kişinin kanından elde edilen trombositten, büyüme faktörlerinden zengin içeriğin tekrar genital bölgenin belli alanlarına injekte edilmesi suretiyle uygulanır" dedi.

Yan etki ya da komplikasyon riski olmayan bu tekniğin 18-65 yaş arasında herkese uygulanabileceğini belirten Dr. Ayran, kadınlar için çok önemli olan bu tedavi yönteminin ' idrar kaçırma sorunlarından, cinsel zevk alamama, vajinal kuruluk, vajina dudaklarının renginin koyulaşması' gibi bir çok soruna iyi geleceğini ifade etti.

Bu uygulamada elde edilen solüsyonun 'Gerçek Prp ' olması üzerinde duran Dr. Ayran, trombosit sayısı gibi aktive olmuş içeriğin zenginliğinin uygulamanın etkinliğini yüzde yüz etkileyeceğini de belirtti.

Dr. Meltem Ayran, "1 seans uygulamanın etkisi 12-18 ay devam eder. Genital bölgenin yenilenmesini hedefleyen bu tedavinin çalışma prensibi, uygulanan bölgede kan dolaşımının artması, dokunun yenilenmesi için gerekli reaksiyonlarının başlatılması, renk koyuluklarının açılması, dokunun sıkılaşması ile birlikte duyarlılığın artması hedeflenir.

Vajinal daraltma gibi diğer tedavilerle kombine edilebilir. Yani önce laser ya da radyofrekansla daraltma yapıldıktan sonra O-Shot uygulaması yapılır. Böylece birden fazla soruna müdahele edilmiş olur." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

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