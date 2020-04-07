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Kadınlara psikolojik destek

Çukurova Belediyesi, kadınlara psikolojik ve sosyolojik destek hattını uygulamaya koydu.

07.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:41
Kadınlara psikolojik destek
Çukurova Belediyesi, kadınlara psikolojik ve sosyolojik destek hattını uygulamaya koydu. Hattı arayan kadınlar uzmanlardan psikolojik ve sosyal destek alacak.

Çukurova Belediyesi fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan kadınlara yardımcı olabilmek amacıyla destek hattı kurdu. Hafta içi 08: 00-17: 00 saatleri arasında 05395774787 ve 05395774797 numaralı telefonları arayan kadınlara uzmanlar psikolojik ve sosyal destek verecek. Danışma hattının sadece Çukurova'da yaşayan değil Adana 'nın tüm ilçelerindeki kadınlara hizmet vereceği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye olarak kadınlara her zaman pozitif ayrım yaptıklarını belirterek, "Kadınlara yönelik projelerimiz tüm Türkiye'ye örnek olmuştur" ifadesini kullandı.

Korona virüs salgını dolayısıyla insanların evlerinde kaldığını, bu durumun da kadınlara yönelik şiddeti artırdığını belirlediklerini belirten Başkan Çetin, "Biz de kadınlara destek olmak amacıyla böyle bir hizmeti uygulamaya başladık. Görev başındaki uzmanlarımız sorun yaşayan kadınlarımıza psikolojik ve sosyolojik destek verecek. Gerektiğinde hukuki desteğe de hazırız" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çukurova, Adana, Güncel
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