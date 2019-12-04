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Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

04.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:05Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
İba, mesajında, kadınların toplumun yarısını oluşturduğunu belirtti.
Kadınlar olmadan siyaset yapmadıklarını ve yapmayacaklarını belirten İba, "Atatürk'e çok şey borçluyuz. 5 Aralık 1934 yılında Türk kadınına seçme seçilme hakkı verildi. O günden bugüne 85 yıl geride kaldı." ifadesini kullandı.
AK Parti'nin kadın kollarının her daim güçlü yol aldığını aktaran İba, şunları kaydetti:
"Bugün başka hiçbir partide böyle bir güç yok. AK Parti Kadın Kolları teşkilatı yurdumuzun en büyük kadın hareketlerinden birisidir. Partimizin girdiği her seçimden zaferle çıkmasında kadınların çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Kadınlar sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki konumlarını arttırmak için çalışmaya devam edecektir. Farkındalık yaratma, zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve daha birçok alanda kadınların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

AK Parti, Siyaset, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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