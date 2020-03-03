Kadınlara şifreli isim takan fuhuş çetesi çökertildi

BURSA merkezli 3 ilde yapılan fuhuş operasyonunda, 33 kişi gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş çetesi üyeleriyle, 'şeker var mı?' gibi şifrelerle konuştukları tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik yaptığı çalışmalarda, 5'i kadın 13 kişinin fuhuş şebekesi kurduğunu ve kadınları fuhşa zorladıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Bursa merkezli Sakarya ve Ankara'daki 12 farklı adrese, dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5'i kadın 13 kişi ile birlikte fuhşa zorlandıkları belirlenen 20 kadın, gözaltına alındı. Bursa'daki şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve oyuncak ayı içerisine saklanmış 20 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin müşterilerle telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları, müşterilerin 'şeker var mı?' diye sorarak anlaştıkları öğrenildi.?Emniyete getirilen 20 kadından 10'u sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, kadınları fuhşa zorlayan 13 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.