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Kadınlara "Yakın Savunma" eğitimi - MUĞLA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlara, karşılaşabilecekleri saldırılara karşı yakın savunma eğitimi verildi.

18.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:03
'nın ilçesinde kadınlara, karşılaşabilecekleri saldırılara karşı yakın savunma eğitimi verildi.
Menteşe Belediyesine ait Zihni Derin İş Merkezindeki Karate Salonunda, karate ve judo antrenörleri, kadınlara savunma stratejilerini öğretiyor.
İlçe Belediye Başkanı Bahattin , gazetecilere yaptığı açıklamada, öz savunma atölyesi kurduklarını söyledi.
Kadınların atölyede teorik ve pratik eğitim içeren karate ve judo dersleri aldığını vurgulayan Gümüş, kadın haklarıyla ilgili de eğitim verdiklerini bildirdi.
Antrenör Özge Yılmaz ise eşinin tavsiyesi üzerine kursa katılmaya karar verdiğini belirterek, herkesin eğitim programına katılabileceğini kaydetti.
Memur Melike Eşme, kurs sayesinde öz güvenin yerine geldiğini, kendisini savunabileceğini bilmenin güzel olduğunu dile getirdi.
Öğretmen Gülhan Çam da savunma amaçlı kursa katıldığını aktardı.
Kursa katılmak isteyenlerin, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.
Kadınlara

Menteşe, Gümüş, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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