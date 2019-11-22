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Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:34Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Valisi Yılmaz Şimşek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şimşek, mesajında, toplumun temel taşı, aile birliğininin en önemli unsuru olan kadınların, tarih boyunca hayatın her safhasında ve merkezinde yer aldıklarını belirterek, bir toplumun gelişmişliğinin kadına verdiği değerle ölçüldüğünü kaydetti.
Kadınların da toplumun yarısını oluşturan erkeklerle aynı haklara sahip olduklarına dikkate çeken Şimşek, şöyle devam etti:
"Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi büyüktür. Bu bağlamda eğitimin ilk basamağı olan anne ve babadan başlayarak okullarımızda eğitim vermek, devlet ve millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.
Ülkemizde, kadınlarımıza yapılan şiddetin önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesine yönelik ceza mevzuatlarında kadınlarımızı ve aileleri korumaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.
Devlet olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce şiddet mağduru, kalacak yerleri ve can güvenliği olmayan kadınlarımıza yönelik olarak çocuklarıyla birlikte barınacakları kadın konukevlerinde her türlü yeme içme ve barınma gibi hizmetler sunulmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında varlıklarını hissettiğimiz tüm kadınlarımızın sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diler, tüm kadınlarımıza selam ve saygılar sunarız."

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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