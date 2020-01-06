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Kadınlara yönelik ücretsiz spor egzersiz programları başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara yönelik ücretsiz spor egzersiz programları düzenlenecek.

06.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:42 Kadınlara yönelik ücretsiz spor egzersiz programları başlıyor
Belediyesi tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara yönelik ücretsiz egzersiz programları düzenlenecek.

Mesleğinde uzman çalıştırıcılar tarafından düzenli bir program dahilinde yapılacak olan çalışmalarda ayrıca katılımcılara diyetisyen vasıtasıyla sağlıklı beslenme ve diyet konusunda bilgiler verilecek.

Katılımcı sayısına göre çeşitli spor salonlarında gerçekleştirilecek olan spor egzersiz programına katılmak isteyenlerin 14 Ocak 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. - NEVŞEHİR

Diyetisyen, Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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