Kadınlardan "Aleyna Çakır" eylemi

Başkentte bir grup kadın, evinde intihar ettiğine ilişkin adli tıp raporu düzenlenen "Aleyna Çakır" takma isimli Sema Esen'in ölümünün aydınlatılmasını istedi.

09.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:16
Başkentte bir grup kadın, evinde intihar ettiğine ilişkin adli tıp raporu düzenlenen "Aleyna Çakır" takma isimli Sema Esen'in ölümünün aydınlatılmasını istedi.
Çankaya Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen Ankara Kadın Meclisi üyesi kadınlar, ellerinde "Aleyna Çakır'a ne oldu?" yazılı dövizler taşıdı.
Grup adına konuşan Mizgin Sünbül, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Esen'in ölümünün aydınlatılmasını istediklerini belirtti.
Esen'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ümit U'nun serbest bırakılmasına tepki gösteren Sünbül, intihar ettiği kesinleşse bile Esen'i intihara götüren sebeplerin araştırılması talebinde bulundu.
İsmini vermek istemeyen Esen'in arkadaşı ise Esen'in intihar ettiğini düşünmediğini belirterek intihar ettiyse de arkadaşını bu kararı almaya yöneltenin Ümit U. olduğunu iddia etti.
Olay
Ümit U, Esen'i evinde 17 Nisan'da darbettikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, Esen ise 3 Haziran'da evinde ölü olarak bulunmuştu.
Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu, Esen'in "bornoz kus¸agˆıyla kendini asmak suretiyle intihar ettigˆi" yönünde rapor düzenlenmişti.
Ankara Emniyet Müdürlügˆünün olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Kadınlardan ’Aleyna Çakır’ eylemi

Kaynak: AA

Etiketler: Aleyna Çakır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Hindistan’da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard’a Sercan Yıldırım’ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Haberler››Güncel››Kadınlardan 'Aleyna Çakır' eylemi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:37: Cihat Aşkın "Müzikli Sohbetler"in konuğu oldu - Haber 23:36: Tepki çeken görüntülerde kimlikleri tespit edilen 8 kişiye ceza - Haber 23:35: Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1306'ya yükseldi - Haber 23:27: Son dakika haberi: Londra Belediye Başkanı Khan talimat verdi: "Köle tacirlerinin heykelleri kaldırılmalı" - Haber 23:21: Bayburt Belediyesi'nden iç ısıtan paylaşım - Haber 23:05: İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi - Haber 22:13: Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler 10:06: Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı - Haberler