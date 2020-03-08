Kadınlardan Ankara'da Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
Ankara'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları çerçevesinde Kolej Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çeşitli sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü.
08.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:28
Ankara 'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlamaları çerçevesinde Kolej Meydanı'nda toplanan bir grup kadın, çeşitli sloganlar atarak ellerindeki dövizlerle Sakarya Caddesi'ne yürüdü.
Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık bin kadın katıldı. "Kadınlar el ele direnişte", "özgürlüğe el ele", "direnerek güçleniyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Sakarya Caddesi'nde şarkılar söyleyip halay çeken kadınlar, programın ardından dağıldı. - ANKARA
Ankara Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşe, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi yaklaşık bin kadın katıldı. "Kadınlar el ele direnişte", "özgürlüğe el ele", "direnerek güçleniyoruz" şeklinde pankartlar taşıyan grup, çeşitli sloganlar atarak Kolej Meydanı'ndan Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Sakarya Caddesi'nde şarkılar söyleyip halay çeken kadınlar, programın ardından dağıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Kadınlardan Ankara'da Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Sakarya, Ankara, Güncel
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