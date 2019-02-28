Kadınlardan Giyim Kursuna Yoğun İlgi

Kaynak: İHA

Muş'un Korkut Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından açılan giyim ve el sanatları kursuna büyük ilgi gösteren genç kızlar, hem çeyizlerini hazırlıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde açılan giyim ve el sanatları kursu, genç kızların ve kadınların uğrak noktası oldu. Kursa katılan genç kızlar kendi çeyizlerini hazırlarken, kadınlar ise boş zamanlarını burada değerlendiriyor.Kursla ilgili gazetecilere bilgi veren usta öğretici Hamdiye Özkan, kursa evli, bekar ve nişanlı kızların katıldığını belirterek, "Kursumuz giyim ve el sanatları kursu üzerinedir. Özellikle giyim üzerine çalışıyoruz. Kursumuz ekim ayında başlayıp, haziran ayında bitiyor. Öğrenci sayım 25-35 arası değişiyor. Kızlar burada giyimin dışında da her türlü işi yapıyorlar. Lif, yazma, iğne oyası gibi ürünler yapıyorlar. Bu şekilde kursumuz devam ediyor. Genel olarak çok güzel bir kurs. Kursumuzda evli bayanlar, bekar kızlar ve nişanlı kızlarımız var. Burada dışarıdan siparişte alıyoruz. Kızlar çoğunlukla çeyizlerini yapıyorlar. Bunun dışında sipariş olarak havlu, seccade gibi bu tür sipariş alarak yapıyoruz" dedi. - MUŞ