Kadınlardan Gönül'e Sürpriz Karşılama

Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Yahya Kaptan, Yenişehir, Yuvam, Mehmet Ali Paşa ve Kadıköy Mahalleleri'nde ikamet eden kadınlar ile buluştu. Yuvam Akarca'da bulunan Kasır Kafe'de AK Parti İzmit Meclis Üyesi adayı Ersin Alparslan ev sahipliğinde gerçekleşen programda başkan adayı Gönül'ü karşılayan kadınlar, coşkulu enerjileri ile göz doldurdu. Giydikleri mutfak önlüklerine, "Sibel evimizde, gönlümüzde" yazdıran kadınlar, "Büyük başkan" tezahüratları ile başkan adayı Gönül'ü karşıladı. Coşkulu buluşmada açıklamalarda bulunan başkan adayı Gönül, "İnşallah bundan sonra kadınlar yönetimde söz sahibi olacak. Sizlerin görüşleri ve önerileri her zaman başımızın üstünde olacak" dedi.

GÜCÜME GÜÇ KATTINIZ

"Gerçekten kadınların gücü bir başka. Kadınlar inandıkları, gönüllerine koydukları, akıllarına yatırdıkları her şeyi başarırlar" diyerek sözlerine başlayan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Böyle güzel bir topluluğu görmek beni heyecanlandırdı. Bu güzel program gücüme güç kattı. Kadınların belediyecilik hizmetinde bakış açıları kıymetli. Çünkü sizler bir bebek ya da pazar arabasının kaldırımdan rahat gidip gitmediğini fark edebiliyorsunuz, çöpünüz saatinde toplanıyor mu, eve gelen toz yükünden yolların çamur mu asfalt mı olduğunu ilk olarak fark edenlersiniz. İnşallah bundan sonra kadınlar yönetimde söz sahibi olacak. Sizlerin görüşleri ve önerileri her zaman başımızın üstünde olacak" şeklinde konuştu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZI ARTIRACAĞIZ

Sözlerine devam eden başkan adayı Gönül, "Hamdolsun bizler birçok işi yaptık. Şimdi klasik belediyecilik anlayışından farklı olarak gönül belediyeciliği de yapacağız. Yollar, köprüler inşa ederken gönülden gönüle köprüleri de inşa edeceğiz. Vatandaşların bir derdi var ise mutlaka dinleyecek, yardımcı olmaya çalışacağız. Hangi makama oturursak oturalım, mühim olan geride hoş bir seda bırakmaktır. Sosyal belediyecilik anlayışımızı artırarak devam ettireceğiz. Şehrimizin fiziki dokunuşu için hep birlikte ortak bir akılla çalışacağız. Şeffaf olacağız, göründüğümüz gibi olacağız. Hiç kimseyi yanıltmayacağız. İzmit'i kazandıracağız. Sizlerin bana ulaşmanıza fırsat vermeden ben sizlere ulaşacağım" dedi.

Kaynak: Bültenler