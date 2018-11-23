Kadınlardan Kadına Yönelik Şiddete Tepki

Odunpazarı Kent Konseyi
Kadın Meclisi, kadına yönelik şiddeti kınayarak soruna çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili yapılan basın açıklamasında, Meclis adına konuşan Busena Zümbül, kadınların hayatlarının her alanında, eğitim, yaş, sosyo ekonomik durum ayırt etmeksizin şiddet gördüğünü ve hatta gördükleri şiddet sonucu hayatlarını kaybettiğini belirtti. Olayın esasına inmeyen medyatik bir takım çıkışlar ile soruna çözüm getirilmesinin mümkün olmadığını anlatan Zümbül, "Önemli olan şiddet uygulanmasından sonra bir takım müdahalelerin yapılması değil, şiddetin uygulanmasının önüne geçilmesidir. Bu konuda, genelde olayın mağduru olan kadınlar eğitilmekte, şiddete uğradıktan sonra nerelere müracaat edecekleri, haklarının neler olduğu gibi bilgiler verilmektedir. Unutulmamalıdır ki şiddeti uygulayan genelde erkektir. Erkeğin bu konuda eğitilip, bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu eğitim sadece alınacak cezaların anlatılmasından ibaret olmamalıdır. Şiddeti gösteren bu olayın yanlışlığını idrak etmeli, tam bir kararlılıklar ve inanarak bundan vazgeçmelidir. Okul öncesi eğitim de dahil olmak üzere tüm eğitim birimlerinden uygulanan müfredat cinsiyete yönelik ayrımcılığı pekiştirecek ifade ve imalardan arındırılmalıdır" dedi
Kadına yönelik şiddetin oradan kaldırılmasını dile getiren Zümbül, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü'nün adına yakışır bir şekilde tüm dünyada kadınların uğradıkları şiddetin ortadan kalkması için bir başlangıç noktası olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
Zümbül sözlerine şu şekilde devam etti:
"Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınların öldürülmeyeceği bir toplum için 'Kadına şiddete hayır' diyor anne, eş, evlat olan kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, öncelikle devletin ve siyasal iktidarların ilgili tüm kurumlarıyla sorumluluk üstlenmesi, tüm sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği yaparak, yaşamsal öneme sahip bu sorunun ortadan kaldırılması için gerekli sosyal politikaların yaşama geçirilmesini çözüm üretilmesini istiyoruz." - ESKİŞEHİR
Kent Konseyi,Odunpazarı