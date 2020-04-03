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Kadınlardan "makam odasında" siperli maske üretimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin önderliğinde makam odasında üretilen yüz koruyucu şeffaf siperli maske sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.

03.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:32
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin önderliğinde makam odasında üretilen yüz koruyucu şeffaf siperli maske sağlık çalışanlarına ulaştırılıyor.
Belediye Başkanı Tekin ve ilçede yaşayan 5 kadın, belediye başkanı makam odasında gönüllü olarak siperli maske üretimine başladı.
Her sabah evlerindeki işleri bitirdikten sonra belediyeye gelen kadınlar, önlemlerini de alarak günde yaklaşık 500 siperli maske üretip ilçede hizmet veren sağlık çalışanları, güvenlik güçlerine hediye ediyor.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el işi yapan kadınların artık sağlık için mesai harcadığını söyledi.
Ellerinden geldiği kadar çalıştıklarını ve sağlık çalışanlarına destek olmak istediklerini kaydeden Tekin, şöyle konuştu:
"Ülkemizde ve tüm dünyada devam eden koronavirüs salgını dolayısıyla koruyucu tedbirler almaya devam ediyoruz. Biz de 'Evde kal' çağrısıyla böyle bir çalışma başlattık. Maske üretimine başladık. Ürettiğimiz maskeler, tüm yüz kısmını koruması hem de kolay temizlenmesi bakımında etkili oldu. İlk olarak sağlık çalışanlarına, polis, jandarma, belediye ve banka çalışanlarına dağıtacağız. Üretim arttıkça ilçedeki tüm vatandaşlarımıza dağıtmayı düşünüyoruz."
Tekin, sağlık için heyecanla çalışan ev kadınlarına teşekkür etti.
"Biz her daim sağlık çalışanlarının yanındayız"
Siperli maske üreten kadınlardan Cevriye Kulaklı, devlet-millet el ele vererek koronavirüsten kurtulacaklarını aktardı.
Emek veren tüm çalışanlar için maske ürettiklerini ifade eden Kulaklı, "Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'in 'Koronavirüsten korunmak için maske yapacağız.' çağrısını alınca hemen buraya geldik. Sağlık ve emniyet çalışanlarımız için burada üretim yapıyoruz. Karınca misali bizim de bir katkımız olsun diye düşünüyoruz." diye konuştu.
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Kadınlardan ’makam odasında’ siperli maske üretimi

Kaynak: AA

Etiketler: Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

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Kadınlardan "makam odasında" siperli maske üretimi
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