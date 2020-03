Kadınlardan "Mor Fidanlık"

Nilüferli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Mor Fidanlık"a fidan dikerek dayanışmayı yeşertti.Nilüfer Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlar fidan dikti. Kadınlar önce 29 Ekim Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak Uğur Mumcu Bulvarı'nda oluşturulan "Mor Fidanlık" a doğru yürüdü.Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nergiz Döner, Kadın Meclisi Üyeleri, kadın derneklerinin üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sloganlar atarak yürüyen kadınlar ellerindeki dövizlerle de kadın haklarına dikkat çektiler. 29 Ekim Mahallesi'nde oluşturulan Mor Fidanlık'a kadar gelen kadınlar burada önce açıklama yaptı. Herkesin Dünya Kadılar Gününü kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, "8 Mart, eşit şartlarda çalışma ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkını talep ettiğimiz gündür. Kadınların, üretime ve yönetime katılma imkanına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişimde etkin ve çok önemli roller üstlendiklerine tanık oluyoruz. Hiçbir ülke, kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişemez, kalkınamaz. Bizler, dünyayı değiştirecek gücümüzün olduğuna inanıyoruz" dedi.Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nergiz Döner de 8 Mart'ın, kadınların dayanışma, mücadele, birleşme ve çoğalma günü olduğunu belirterek, "Biz kadınlar eşit ve özgür bir dünya istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kez daha alanlara, sokaklara çıkıp sesimizi duyuruyoruz. 2020 yılı Ocak ayından bu yana ise 30 kadın hayattan koparıldı. Dünyanın her yerinde şiddete ve ayrımcılığa uğrayan kadınlar; sosyal yaşamda, siyasette, ekonomide, eğitimde erkeğe göre geri planda bırakılmaya çalışılmakta; siyasal veya ideolojik sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğramakta ve dışlanmaktadır. Bizler dünyayı değiştirecek gücümüz olduğuna inanıyoruz"dedi.Nergiz Döner, 8 Mart'ta açılışı yapılan Mor Fidanlık'ın kadın dayanışmasının, birlik ve beraberliğin bir simgesi olarak hep yaşayacağını, yeşereceğini ve her şeye rağmen var olacağını belirterek konuşmasını tamamladı.Açıklamaların ardından kadınlar Mor Fidanlık'ta hep birlikte fidan dikerek daha yeşil bir dünya için de katkıda bulundular. - BURSA

Kaynak: İHA