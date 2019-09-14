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İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu

İzmir'de 2 yıl önce kendisinden yardım isteyen genç kızları darp ettiği iddiasıyla yargılanan polis memuru, kızların avukatının "Kıyafetime Dokunma Platformu'na bin 500 lira bağış yapsın şikayetimizden vazgeçelim" önerisini kabul etmedi.

14.09.2019 12:29

İzmir Alsancak'ta 10 Ağustos 2017 gecesi, motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer, yardım istemek için yanına gittikleri polis memurunun "Bu kılıkla size az bile yapmışlar" şeklindeki sözlü tacizine maruz kalmıştı. Bununla da yetinmeyen polis memuru, sözlerinden dolayı kendisine karşı gelen kızlara fiziki saldırıda bulunmuştu.

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olay görüntülerinin Show Haber'de yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve polis memuru O.Y. hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme, polis memuru O.Y.'yi önce, "kasten yaralama" suçundan 4 ay, "nüfuzu kötüye kullanmak" suçundan da 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle takdiri indirim yapan mahkeme, polis memuru O.Y.'nin toplamda 5 ay hapis cezası ile hakaret suçundan da bin 860 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

BAĞIŞ YAPMAYI REDDETTİ, SANIK OLDU

Olayın yankıları devam ederken Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri, davayla ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Genç kızların avukatı, arabulucuya "Müvekillerim kıyafetler yüzünden eleştiren ve sonrasında darp eden kişi 'Kıyafetime Dokunma Platformu'na 1500 lira bağışta bulunursa şikâyetimden vazgeçerim" önerisini sundu. Herkesin "kesin kabul eder" gözüyle baktığı bu öneri, polis memuru tarafından reddedildi. Bu öneriyi reddeden polis memuru, sanık sıfatıyla yeniden yargılanmayı tercih etti.

İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu

İzmir, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(12)
MARKO:adamın ondortlüsü bravo
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MÜSLÜMAN MÜSLİM:Bu duruma göre polis memuru ''arkadaş ben Kur''an''ın emrini yerine getirdim. Hem ayetlerle hem de hadislerle sabit ve açık olarak üzerime farz olduğuna inandığım bir işi yaptım. Bana bunu dinim emrediyor. Niye inancımı 1500 liraya satayım?'' derse ne olacak !İnandığımız din buna cevaz vermekle kalmıyor, emrediyor da. Peygamber de demiyor mu önce elinizle diye?Her iki lafın başında islam bu değil diyen tatlı su müslümanı mukallitlere yazdım bunu. Gidin araştırın, okuyun. Neye inanıyorsunuz öğrenin
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AHMET YILMAZ:polislere ve özellikle yunuslara selam verilmiyor
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MÜSLÜMAN MÜSLİM:Kuran hükmüdür. ''_EMR-İ Bİ''L-MA''RUF NEHY-İ ANİ''L-MÜNKER'' Anlamı özetle ve mealen İyiliği emret kötülüğü menet'' gibi bir emirdir. Üstelik Kur''an ilmine göre ''emir ve yasak'' formunda olup bana göre farz hükmündedir. Al-i İmran suresinde örneğin bir kaç yerde ayet olarak geçer. Üstelik hadisler ile de sabittir : Hz. Peygamber (s. a. s. ) şöyle buyurmuştur: ''Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü yetmezse kalbiyl
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MEVLUT HAKİ:alkollüyken polise nasıl küfrettiyseler artık. ne oldukları belli zaten.
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HACI YATMAZ:bide polisi dinleyelim ne diyecek belki adam haklıdır kadınlar yalan söylüyodur. zaten görüntülerde polise saldıranlar kadınlar polis kendisini savunmuş
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CANSIN:Polisimizi tebrik ediyorum cizgisini bozmamış beraat verilecek adammış
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AKÇA:allah kamerayı yaratı
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ADINIZI YAZIN:polis kendine sunulan tercihlere göre değerlendirme yapmış neyine haber olmuş anlamadık.
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RAZOR:helal olsun polis abimize lafı koymuş
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