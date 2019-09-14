İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu

İzmir Alsancak'ta 10 Ağustos 2017 gecesi, motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer, yardım istemek için yanına gittikleri polis memurunun "Bu kılıkla size az bile yapmışlar" şeklindeki sözlü tacizine maruz kalmıştı. Bununla da yetinmeyen polis memuru, sözlerinden dolayı kendisine karşı gelen kızlara fiziki saldırıda bulunmuştu.

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olay görüntülerinin Show Haber'de yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmış ve polis memuru O.Y. hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme, polis memuru O.Y.'yi önce, "kasten yaralama" suçundan 4 ay, "nüfuzu kötüye kullanmak" suçundan da 6 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle takdiri indirim yapan mahkeme, polis memuru O.Y.'nin toplamda 5 ay hapis cezası ile hakaret suçundan da bin 860 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

BAĞIŞ YAPMAYI REDDETTİ, SANIK OLDU

Olayın yankıları devam ederken Habertürk gazetesinden Yasemin Güneri, davayla ilgili çarpıcı bir detayı paylaştı. Genç kızların avukatı, arabulucuya "Müvekillerim kıyafetler yüzünden eleştiren ve sonrasında darp eden kişi 'Kıyafetime Dokunma Platformu'na 1500 lira bağışta bulunursa şikâyetimden vazgeçerim" önerisini sundu. Herkesin "kesin kabul eder" gözüyle baktığı bu öneri, polis memuru tarafından reddedildi. Bu öneriyi reddeden polis memuru, sanık sıfatıyla yeniden yargılanmayı tercih etti.