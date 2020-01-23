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Kadınları evde iş vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

KOCAELİ'de, sosyal medyada kadınları iş vaadiyle kandırarak kapora isteyen dolandırıcılar, polisin operasyonu ile yakalandı.

23.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:52Kadınları evde iş vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

KOCAELİ'de, sosyal medyada kadınları iş vaadiyle kandırarak kapora isteyen dolandırıcılar, polisin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan 'evde iş' vaadinde bulunarak, çalışmak isteyen kadınlardan kapora isteyen kişileri takibe aldı. Polisin operasyonu ile D.K., S.Ş, C.Ş., F.U. ve K.H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından 'Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlamasıyla Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

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