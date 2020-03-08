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“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.

08.03.2020 11:21
“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İnegöl, Ekonomi
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