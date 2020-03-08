“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.
08.03.2020 11:21
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından, Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Mazereti Yok" semineri düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :“Kadınlarımız bizim zenginliklerimizdir”
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, İnegöl, Ekonomi
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