Kadınlarımızın İşgücüne İlave Katılımında Avrupa'da Birinci Sıraya Yükseldik"

Kaynak: AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "Teşviklerimizden desteklerimize, her uygulamamızda kadınlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklarımız sayesinde son 10 yılda, kadınlarımızın işgücüne ilave katılım oranında Avrupa 'da birinci sıraya yükseldik. 2007-2018 yılları arasında kadın istihdamını yaklaşık 3,6 milyon kişiyle yüzde 68 oranında artırmış durumdayız." dedi. Bakan Selçuk , bir düğün salonunda düzenlenen, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları, engelliler ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuştu.Selçuk, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt 'te okuduğu bir şiir yüzünden Pınarhisar Cezaevine gönderildiğini anımsatarak, Siirt'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı milletvekili olarak Meclis'e gönderdiğini, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığının yolunu açtığını söyledi.Siirt'in vefanın, kardeşliğin ne demek olduğunu çok iyi bildiğini, çünkü Siirt'in her dönemde milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu kaydeden Selçuk, dün olduğu gibi bugün de ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine gönül köprüleri kurmaya, kardeşliği güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.Bakan Selçuk, şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkarak, birlik ve beraberliği güçlendirerek ülke için çalışacaklarını kaydederek, bu amaçla göreve geldiği ilk günden itibaren illeri dolaşarak vatandaşlarla gönül buluşmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi.Vatanın ortak değer ve kutsal olduğuna, bu sorumluluk duygusuyla toplumun tüm kesimlerine eşit ve adil bir şekilde hizmetleri götürdüklerine işaret eden Selçuk, sosyal yardım ve hizmetlerle, çalışma hayatına verdikleri desteklerle toplumun refah seviyesini artırmak için çalıştıklarını kaydetti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, aziz şehitlerin emaneti olarak kabul ettikleri, kendilerine hizmet etmekten şeref duydukları şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına olan minnet borcunu asla ödeyemeyeceklerini dile getirerek, aynı şekilde kendilerine hizmeti borç bildikleri engellilere yönelik çalışmaları da pozitif ayrımcılık yaparak sürdürdüklerini aktardı.Kadınları her alanda desteklediklerini ifade eden Selçuk, şunları belirtti:"Bakanlık olarak toplumumuzun tüm kesimleriyle işbirliğini artırarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Öncelikle sosyal yardım ve hizmetlerde büyük bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik. 2002'de bir milyar lira olan bütçemizi, 2018 yılı itibariyle 43 milyar liraya yükselttik. Bu seviyeye gelinceye kadar ülkemizin ne tür badireler atlattığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Türkiye, Siirt'ten Bursa 'ya, Aydın 'a, Denizli 'ye kadar hep bir ve beraber oldu. Şimdi tüm gücümüzü, sinerjimizi toplayarak hep birlikte ekonomik kalkınma hamleleriyle yolumuza devam ediyoruz. Bu dönemde hamdolsun Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. İhracatımızı 36 milyar dolardan yaklaşık 170 milyar dolara yükselttik. Küresel finans krizlerine rağmen 8,5 milyon ilave istihdam oluşturarak Avrupa'da birinci olduk. 2,5 milyon haneye düzenli sosyal yardım veriyoruz. Ailelerimizi, şehit yakını ve gazilerimizi, engelli kardeşlerimizi, kadınlarımızı hayatın her alanında destekliyoruz.Bu, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin gücüdür. Güven ve istikrarın bir sonucudur. Bu başarının neticesinde Hükümet olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kimseye muhtaç olmadan rahat bir yaşam sürmeleri için, onların ekonomik ve sosyal imkanlarında iyileştirmeler yaptık. Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını hem şehidimizin ailesinin hem de anne, baba veya kardeşlerinden birinin yararlanması için 2'ye çıkarttık. Daha önceden istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Artık, hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz."Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşa istihdam hakkı sağlanmışken, 2002'den bugüne kadar yaklaşık 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamu kurumlarında istihdam ettiklerini söyleyerek, eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konudaki ekonomik ve sosyal imkanlardan da yararlanmalarını sağladıklarını anlattı.Engellilere yönelik hizmetlerEngellileri ve ailelerini sosyal yardım ve sosyal hizmet modelleriyle buluşturmaya, desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Selçuk, 2002 yılında 2 bin 600 engelli kurum bakımı için sıra beklerken, şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşın bulunmadığını vurguladı.Evde bakımını destekledikleri engellilerin ailelerinin zaman zaman sağlık, seyahat gibi durumlarda zorluk yaşadığına dikkati çeken Selçuk, engelli yakınlarının gönül rahatlığıyla bakım hizmeti sundukları kuruluşlara yıl içinde 30 güne kadar engellilerini emanet edebildiğini anlattı.Bakan Selçuk, "Bu hizmetimizden yararlanan ailelerimizin umre, hac gibi daha uzun süreli seyahatlerinde sıkıntı yaşamamaları için bu süreyi 45 güne çıkarıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın en büyük sıkıntılarından birisi de farklı kurumlardan farklı raporların istenmesiydi. Yaptığımız düzenleme ile bundan sonra engelli vatandaşlarımız farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı rapor almayacak. Rapor elektronik ortamda kurumlar tarafından görülebilecek. Sizleri birçok uğraşa girmekten kurtarmış olacağız." ifadelerini kullandı.Engellilerin üretim ve istihdama katılımını teşvik ettiklerini, 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamı 10 kat artırarak 56 bine çıkardıklarını belirten Selçuk, uyguladıkları istihdam politikaları ile bugüne kadar 384 bin engelliyi iş hayatına kazandırdıklarına işaret etti.Kadınların işgücüne katılımıZehra Zümrüt Selçuk, kadının, çalışma hayatına ve sosyal yaşama katılımını, yalnızca bireysel bir kazanım olarak görmediklerini, aile bütünlüğü açısından da temel bir değer olarak gördüklerini dile getirerek, bu amaçla kadınları eğitimden sağlığa, ekonomiden sanata kadar her alanda desteklemeye, onlara pozitif ayrımcılık uygulamaya devam edeceklerine dikkati çekti.Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hükümetlerimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 17 yılda kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için hem yasal alt yapıyı güçlendirdi hem de teşvik programlarımızı hayata geçirdi. Aile kurumumuz da güçlensin istiyoruz. Teşviklerimizden desteklerimize her uygulamamızda kadınlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklarımız sayesinde son 10 yılda, kadınlarımızın işgücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıraya yükseldik. 2007-2018 yılları arasında kadın istihdamını yaklaşık 3,6 milyon kişiyle yüzde 68 oranında artırmış durumdayız.Bu imkanlarla kadın girişimcilerimizin sayısı da her geçen gün artıyor. 2009 yılından itibaren Bakanlığımızca düzenlenen KOSGEB destekleri öncesi girişimcilik eğitim programlarından yaklaşık 400 bin kişiyi yararlandırdık. Bunların yüzde 48'ini kadınlar oluşturuyor. Ülkemizdede 6,1 milyon girişimcimizin 926 binini girişimci kadınlarımız oluşturmaktadır. 17 yıllık iktidarlarımız döneminde kuşkusuz ekonomide elde ettiğimiz başarıda önemli bir pay girişimci kadınlarımıza aittir. Kadınlarla iktidara geldik, inşallah 31 Mart akşamı kadınlarla yine zafer yaşayacağız." AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş 'ın Siirt'i hak ettiği hizmetlere kavuşturacağını kaydeden Selçuk, İlbaş'ın toplumun her kesimine hitap eden 70 projesinin olduğunu anlattı.Bakan Selçuk, programın ardından düğün salonunun çıkışında bir kadınla sohbet etti. Kadın, Selçuk için Kürtçe dua etti.Daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Lokali'ni ziyaret eden Zehra Zümrüt Selçuk, burada partililerle bir araya geldi.