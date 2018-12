Kadınlarımızın Katkısıyla Demokrasimiz Güç Kazanmaktadır"

04 Aralık 2018 Salı 18:17



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan , "Her alanda üstlendikleri sorumlulukları büyük emek, fedakarlık, gayret ve özveriyle yerine getiren kadınlarımızın katkısı ile demokrasimiz güç kazanmaktadır." dedi.Karaaslan, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 84. Yıl Dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü " dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Seçme ve seçilme hakkına 5 Aralık 1934'te kadınların kavuştuğunu hatırlatan Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Bu tarihten itibaren ilk defa oy kullanmasının ve seçilebilmesinin önü açılan kadınlarımız için olduğu kadar toplumumuzun tamamı için, Türkiye siyaseti ve demokrasimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Her alanda üstlendikleri sorumlulukları büyük emek, fedakarlık, gayret ve özveriyle yerine getiren kadınlarımızın katkısı ile demokrasimiz güç kazanmaktadır."- "Kamuda kadın istihdamı yüzde 38'e ulaştı"Kadınların TBMM'deki oranının samimi gayretler ve büyük mücadelelerin sonunda Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek oran olan yüzde 17'ye ulaştığını belirten Karaaslan, şöyle devam etti:"Bu oranı çok önemli bulmakla birlikte yeterli görmüyoruz, hedefimiz TBMM'de kadın temsili oranını daha da yükseğe taşımaktır. Siyasette kadınlarla birlikte yürümekten daima onur duydum. Siyasette ve hayatın her alanında kadınlarımızın önündeki engelleri kaldıran, teşvik eden bir liderin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın yol arkadaşları olarak ülkemize ve milletimize hizmet etmekten, eser üretmekten büyük heyecan ve bahtiyarlık duyuyoruz. Tarihinde, inancında, kültüründe cinsiyet ayrımcılığı bulunmayan, kadını toplumun ayrılmaz bir parçası olarak gören bir milletin mensupları olarak kadınlarımızın toplumda hak ettikleri yere gelebilmeleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok gayret gösterdik. Çabalarımızın sonucu olarak bugün toplam kamu istihdamında kadınlarımızın oranı yüzde 38'e yaklaşmış durumdadır."Karaaslan, mutlu, huzurlu ve sağlıklı toplumun temeli olan kadınların siyasetten ekonomiye, akademiden iş hayatına kadar her alanda artan desteklerle değer ürettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Ülkemizin gücüne güç kattığına inanıyoruz. Demokrasimiz kadınlarımızın katılım ve katkılarıyla yükseliyor. Emeğini koyduğu her işte başarı hikayeleri yazan kadınlarımızın gayretli çabaları sayesinde hedeflerimize daha yakınız. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile cesareti ve mücadeleleriyle müstesna bir yere sahip olan, vatanımızın birlik ve bütünlüğü, milletimizin beraberliği ve kardeşliği, ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde daima en ön safta yer alan kadınlarımızı şükranla anıyorum."