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Kadınların açtığı mantılar yurt içi ve dışında yardıma dönüşüyor

Samsun'da bir grup gönüllü kadın, mantı açıp satarak elde ettikleri gelirle yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

23.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:20
Kadınların açtığı mantılar yurt içi ve dışında yardıma dönüşüyor
Samsun 'da bir grup gönüllü kadın, mantı açıp satarak elde ettikleri gelirle yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.
Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (SİYAH) Kadın Kolları tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce hayata geçirilen projede bir araya gelen kadınlar, salı ve çarşamba günleri derneğin binasında toplanıp mantı açıyor.
Mantıların kilogramı 40 liradan satılıyor.
Elde edilen gelir, Samsun genelindeki yetim ve yardıma muhtaç insanların giyimden eğitim yardımına kadar ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor.
Dernek üyeleri, aynı zamanda Suriye başta olmak üzere Somali, Bosna Hersek ve Sri Lanka'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde ihtiyaç sahiplerine de yardım ediyor.
SİYAH Kadın Kolları Başkanı Gülendam Ayçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyeleriyle yıllardır gönüllülük usulüyle çalıştıklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi insanlara yardım için bir araya geldiklerini vurgulayan Ayçiçek, Samsun'un yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki insanlara da yardım ettiklerini anlattı.
Her gün 15 kilogram civarında mantı açtıklarını belirten Ayçiçek, "Grubumuzda ev hanımı, hemşire, öğretmen, emekli ve öğrenciler var. Mantıları genellikle tanıdıklarımıza ve iş yerlerine satıyoruz. Bazen sipariş alıyoruz. Elde ettiğimiz gelirin tamamını ihtiyaç sahipleri için kullanıyoruz." dedi.
Mantı satışının yanı sıra yetimler için de destek projeleri olduğuna işaret eden Ayçiçek, şunları kaydetti:
"Samsun'da 300 civarında yetime bakıyoruz. Sadece yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine değil, ulaşabildiğimiz herkese yardım götürmeye çalışıyoruz. Sri Lanka'ya su kuyusu açtırdık, bir tır dolusu un gönderdik. Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi 200 kadın için dikiş makinesi alarak atölye kurduk. Şimdi üretim yapıyorlar. Suriye'deki kamplarda kalan insanlar için soba, giysi yardımı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Briket ev kampanyasına destek sağladık. Yetimlere ve ailelerine maddi manevi destek olmaya çabalıyoruz. İnsanların geçimini sağlamaktan çok balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz."
Ayçiçek, bugüne kadar yaptıkları yardımın 350 bin lirayı geçtiğini kaydetti.
Gönüllü kadınlar da tanımadıkları insanlar için insanlık adına çalıştıklarını ifade etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sri Lanka, Suriye, Samsun, Güncel

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