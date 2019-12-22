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Kadınların azmi ilçeyi dünyaya tanıtacak

Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan Sosyal Yaşam Merkezi'nde kadınlar, ilçelerinin adını dünyaya duyurmak için Kozan'ın tarihi ve kültürel miraslarını ahşaba oya gibi işleyerek kentin tanıtımı için atağa geçti.

22.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:44 Kadınların azmi ilçeyi dünyaya tanıtacak
'nın ilçesinde kurulan Sosyal Yaşam Merkezi'nde kadınlar, ilçelerinin adını dünyaya duyurmak için Kozan'ın tarihi ve kültürel miraslarını ahşaba oya gibi işleyerek kentin tanıtımı için atağa geçti.

3 ay önce Çukurova Kalkınma Ajansı, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan ahşap işleme kursuna katılan kadınlar, ilçelerini tanıtmak için ahşabı oya gibi işliyor. Kozan'ın tarihi kalesi, konakları, yöresel portakal ve turunç bahçelerini ahşaba işleyen kadınlar, ilçenin sembolü olan ürünleri turizme kazandırıyor.

Kozan Müzesi ve Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Müdürü Burak Kamalı, kadınların üretim yapabilecekleri kursların ilçeye kazandırıldığını kaydederek, "Kurslarda şuanda Kozan'a özgü hediyelik eşyalar üretiyoruz ve çok güzel talep var. Komşu ilçelerden de talep alıyoruz. SNS makinemiz var ve kadınlarımız kişiye özel tasarımlar da yapıyor" dedi.

Kurs eğitmeni Alaattin Sevuk, kursiyerlerin çok istekli olduğunu ifade ederek, "Bu projede Kozan'da hediyelik eşya yönünde imkan ve olanak yoktu. Belediye ve Halk Eğitim bunu karşıladı. Kadınlarımız fazla bütçe ve maliyet getirmeden çalışmalar yapıyor. Şuan siparişlerimiz güzel. Bizim ideallerimiz daha ileriye dönük ve dışarıya açılmak" diye konuştu.

"Kadınlar Kozan'ın tanıtımı için üretiyor"

Kursiyerlerden Hicran Dağlı kurstan çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Burada magnetler, maket evler, anahtarlıklar yapıyoruz. Kozan Belediyesi olarak sipariş alıyoruz. Daha çok sipariş almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Azmi ile örnek olan kursiyerlerden Hatice Uzun ise, "55 yaşımın üstündeyim. Buraya geldim. Benim ilgi alanımdı. Burada güzel çalışmalar yapıyoruz ve vakit geçiriyoruz. Üretmek çok güzel bir duygu ve mutlu oluyoruz. İşkur desteği ile maaşta alıyoruz. Hem üretiyoruz hem kazanıyoruz hem de Kozan'ı tanıtıyoruz. Bazen bu yaşta neden kursa katıldın diyorlar ama 80 yaşında da olsam bu kursa katılırdım" diye konuştu. - ADANA

Kozan Belediyesi, Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: İHA

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