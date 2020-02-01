Haberler » Güncel » Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı - Haber

Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Pendik'te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet...

01.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:56Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı
'te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandı
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, her iki olayın da aynı yöntemle gerçekleştirildiğini, şüphelinin Emsal K. (25) olduğunu tespit etti.
Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden mağdur bir şahsa ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. ayrıca şahsın kapkaç yaptığı son olayın gerçekleştiği adrese yakın bir yerde atılmış bir çanta buldu. Çantadan mağdur şahsa ait kimlik, cüzdan ve 10 lira bulundu.
Çok sayıda suç kaydı bulunan Emsal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeni Mahalle, İstanbul, Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:13:51