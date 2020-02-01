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Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Pendik'te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet...

01.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:23
'te kadınlara yaklaşarak çantalarını çalan şahıs, polis tarafından yakalandı
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 ocakta Sapanbağları Mahallesi, 21 ocakta ise Yeni Mahalle'de yaşlı kadınların çantalarının çalındığı kapkaç olaylarının ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, her iki olayın da aynı yöntemle gerçekleştirildiğini, şüphelinin Emsal K. (25) olduğunu tespit etti.
Bahçelievler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınan zanlının üzerinden mağdur bir şahsa ait 1 adet cep telefonu ele geçirildi. ayrıca şahsın kapkaç yaptığı son olayın gerçekleştiği adrese yakın bir yerde atılmış bir çanta buldu. Çantadan mağdur şahsa ait kimlik, cüzdan ve 10 lira bulundu.
Çok sayıda suç kaydı bulunan Emsal K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kadınların çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Yeni Mahalle, İstanbul, Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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