Kadınların Çömlekten Eserleri Elçilikleri Süsleyecek

HARUN KAYMAZ - Bilecik
'te "Çömleğe Bir de Hanım Eli Değsin" projesi kapsamında açılan kursta çömlek yapımını öğrenen ev hanımları ile özel gereksinimli gençlerin ürettiği 40 eser, elçiliklere hediye edilecek. İçişleri Bakanlığı
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Pazaryeri
Kaymakamlığı Halk Eğitim Eğitim Spor Kulübü ile İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında açılan kurstaki 45 kadın ile 6 özel gereksinimli genç, haftanın 5 günü 40 saat çalışarak çeşitli desenlerde çömlek üretiyor.
Ortaya çıkardıkları eserlerle öğretmenlerini bile şaşırtan kadınlar, çömlekten yaptıkları "Kaplumbağa Terbiyecisi", "Türkiye
haritasının kabartması" gibi birbirinden farklı objelerle takdir topluyor.
Proje kapsamında üretilen ürünler, tespit edilecek 40 elçiliğe hediye olarak gönderilecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Sevcan Akıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursiyerlerin çoğunun ilkokul mezunu ve mesleksiz kadınlar, bir bölümünün de özel gereksinimli gençler olduğunu söyledi.
Proje duyurularının ardından başvuran kişilerin haftanın 5 günü, günde 8 saat öğretmenlerle çömlek tasarımı yaptığını belirten Akıncı, "Tasarılarını toprağın üzerine işleyerek birbirinden güzel çömlekler yapan kadınlar azmiyle herkesi şaşırtıyor. Seçilecek eserler elçiliklere gönderilecek. Bu projeyi farklı kılan da bu oldu. Bize geldiklerinde kursiyerlerin hiçbirinin eli toprağa değmemişti." diye konuştu.
"Çok güzel işler çıkıyor"
Kurs öğretmeni ve Kınık
Köyü Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Tekin
de Kınık köyünde 135 yıldır çömlekçilik yapıldığını söyledi.
Tekin, şöyle konuştu:
"Ata mesleğimiz olduğu için 15 yaşında sanata gönül verdim. Projeye ilk eğitimci olarak atandığımdaki tereddütlerim eğitime başladıktan sonra tamamen ortadan kalktı. Müthiş bir enerji gördüm bayan arkadaşlarda, çok hırslılar. Çok güzel işler çıkıyor. Çömlekçiliği biraz gelenekselden geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Bir arkadaşımız Osman Hamdi Bey
'in Kaplumbağa Terbiyecisi resmini işliyor, bir arkadaşımız 60 santimetrelik tepsiye Türkiye kabartması çalışıyor.
Birçok arkadaş bunu devam ettirmek istiyor. Burada kalmasın, meslek sahibi olsunlar istiyoruz. Kursumuz mart ayının başında bitecek."
"Bu kurs bana bilgi ve öz güven kazandırdı"
Bir çocuk annesi Ayten Karadeniz
de zamanla iyi işler çıkarmaya başladıklarını anlatarak, "Evdeki tüm stresimizi burada atabiliyoruz. Toprak, enerjimizi alıyor. Eşim devamını getirmemi istiyor." diye konuştu.
Gülsün Sat da kursta aile ortamı olduğunu belirterek, "Toprağa dokunmamıştık bugüne kadar. Burada çok eğleniyoruz. Keşke gençlik yıllarımda seramik okuluna gitseymişim." ifadelerini kullandı.
İki çocuk annesi 33 yaşındaki Figen Dursun da çocukluğunun Erzurum
'da geçtiğini ve Bilecik'e gelin geldiğini dile getirerek, "Bu kurs bana bilgi ve öz güven kazandırdı. Bu sanatı devam ettireceğim inşallah. Eserim bittiği zaman bir elçiliğe göndereceğiz." dedi.
Bilecik
09 Aralık 2018 Pazar 12:58