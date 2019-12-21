Kadınların el emeği göz nuru ürünleri Gittibu.com'da vitrine çıkıyor

Ev ekonomisine destek olmak veya ikinci el ürünlerini güvenli şekilde satmak isteyenlerin buluştuğu platform Gittibu.com, alıcı ve satıcı arasında karşılıklı güvenin oluşmasını sağlıyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Gittibu.com Kurucusu Özhan Atalay, bu platformu 1 Nisan 2019'da kurduğunu belirterek, şu anda 1000 üyelerinin ve 5 bin ürünün Gittibu.com platformunda yer aldığını söyledi.

Atalay, ikinci el ürün satan insanların, bu ürünü güvenli bir şekilde alıcıya ulaştırma şansının çok az olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yüz yüze gelmediğiniz sürece ürünün tanıtılmasından ulaştırılmasına kadar ciddi problemler bulunuyor. Karşı taraf para yollarsa ortadan kaybolanlar var, çalışan telefonu alıp 'bu ürün bozuk' deyip elindeki bozuk ürünü satıcıya iade etmek isteyenler var. Telefon satışı için yüz yüze buluşanlarda bile alıp kaçma nedeniyle sorun çıkabiliyor. Güvenlik nedeniyle karakol önünde buluşmak için randevu verenler oluyormuş. Bütün bu problemlerden dolayı ikinci el hak ettiği değeri bulamıyor. Bununla ilgili bir altyapı oluşturmak istedim. Öyle bir ödeme sistemi olsun ki alıcı parayı yollasın ama ürün eline geçmeden satıcının hesabına geçmesin. Satıcı ürün yollasın ama güvenli bir şekilde parasını alacağını bilsin. İşte Gittibu.com üzerinden bu sistem organize ediliyor."

İlk defa iş kuracaklar, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar, emekliler ve öğrencilerin hedef kitleleri olduğunu anlatan Atalay, "Ev kadınları dantel işleri, çantalar, örtüler yapıyorlar. Karşı taraf 'önce ürün gelsin parasını sonra göndereyim' diyor. Ürünü gönderiyorlar, karşı taraf parayı göndermiyor. Bu tür mağduriyetler yaşanıyor. POS bağlatmak isteseler, bu da ciddi maliyet demek. Bu sistem ile el emeği göz nuru ürünler satanlara işlerini amatör de olsa yapabilme imkanı tanıyoruz. Bu insanların hedefi zaten başta büyük kazanç sağlamak değil, bir iş kurmak. Bu kadar büyük maliyetin altına girmelerine gerek yok." diye konuştu.

Gittibu.com üyelerinin yüzde 80'i kadın

Atalay, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı bir ödeme kuruluşuyla çalıştıklarını belirterek, "Ürünü almak isteyen alıcı ödemeyi gerçekleştiriyor, biz de satıcıya 'para bizim hesabımızda kargoyu yollayabilirsiniz' diyoruz. Ürün alıcıya ulaştığında ürün istediği gibi çıkarsa onay veriyor ve biz de parayı satıcının hesabına gönderiyoruz. Biz satılan üründen yüzde 9'luk pay alıyoruz." dedi.

Gittibu.com'a ücretsiz üye olunduğunu, üyelik için ekstra bir ücret talep edilmediğini ifade eden Atalay, TC kimlik numarası, isim, soy isim ve IBAN talep ettiklerini, bu bilgileri kontrol ettiklerini, arkadaşın hesabından bağlanma vesaire gibi bir durumun sistemlerinde geçerli olmadığını söyledi.

Atalay, Gittibu.com'daki 1000 üyenin yüzde 80'inin kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Bu platformu kurarken ev ekonomisine destek olmak isteyen kadınlardan bu kadar talep geleceğini düşünmemiştik. Örtü, çanta, patik, abajur, tarhana, turşu ve birçok ürün yapıyorlar. Aylık bin, iki bin liraya varan kazanç elde ediyorlar. Vergi kanunlarımız amatörce üretim ve ticaret yapanları basit usulde vergi sistemi ile destekliyor." şeklinde konuştu.

"Ürünün ayıplarını üyeden yazmasını istiyoruz, aksi halde kabul etmiyoruz"

Özhan Atalay, sistemin nasıl çalıştığına yönelik belediyelerle iş birliğine geçerek, fuarlara katılarak eğitim vermeye çalıştıklarını belirtti ve internet üzerinden tanıtım ve pazarlama yapmakta zorlandıklarını, sahtekarlıklardan dolayı sütten ağzı yanan insanların yoğurdu üfleyerek yediğini söyledi.

İkinci el ve elektronik ürünlerde diğer platformlarda olduğu gibi iade yapılamadığını anlatan Atalay, ürünün ayıplarını üyeden yazmasını istediklerini, aksi takdirde siteye kabul etmediklerini dile getirdi.

Atalay, kendilerine Gittibu.com, Whatsapp destek hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA