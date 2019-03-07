Kadınların El Emeği Ürünleri Tarihi Konakta Satılıyor

Kaynak: AA

Manisa'nın Kula ilçesinde kadın girişimciler, tarihi konakta hazırladıkları el emeği ürünleri satarak hem ev ekonomilerine hem de turizme katkı sağlıyor.Kula Belediyesinin desteğiyle Hanım Eli Nar Çiçeği Derneğini kuran 7 kadın girişimci, el emeğiyle hazırladıkları süs eşyası ile gıdaları, kendilerine tahsis edilen tarihi konakta turistlere satıyor.İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, girişimciler Dilek Erdil ve Gülşah Kömürcü'nün kendisine gelip dernek kurma düşüncelerini paylaştığını söyledi.Kula'ya özgü ürünlerin ilçe ekonomisi ve turizmine kazandırılması için kadınların fikrini desteklediklerini anlatan Tosun, "Bu, tamamen Kulalı kadınların hayalleri peşinde koşmaları ve ayakları üzerinde durmalarını amaçlayan bir proje. Burada satış ve pazarlama yapan üyeler, bu zamana kadar çalışma hayatında yer almayan kadınlar. Onların başarısı bize gurur veriyor." dedi."Turistlere müşteri gibi değil misafir gibi davranıyoruz"Derneğin kurucusu Dilek Erdil, kadınların yeteneklerini değerlendirmek ve ilçe turizmine katkı sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.Zorlukları birlikte aştıklarını dile getiren Erdil, belediyenin desteğiyle aldıkları satış ve pazarlama eğitimi sayesinde işlerinde daha başarılı olduklarını belirtti.İlçenin turizm potansiyeline dikkati çeken Erdil, tarihi konağın ziyaretçilerin ilgisini çektiğini, içeri davet ettikleri turistlere el emeği ürünleri sunma imkanı bulduklarını kaydetti.Dernek üyesi Dilek Eşmeli ise hazırladığı ürünlerin satışından kazandığı parayı kızının eğitimi için harcadığını anlatarak, "Buradaki arkadaşlarımızla aile gibi olduk. Turistlere ürünlerimizi satıyoruz, onlara müşteri gibi değil misafir gibi davranıyoruz. Başarımızın sırrı bu." diye konuştu.