Kadınların Eserleri Görücüye Çıktı

Kaynak: İHA

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören kadınlar, ürettikleri ürünleri sanatseverlerin beğenisine sundu. 'Hanım Eller' isimli serginin açılışı yoğun katılımla yapıldı. Sergideki eserleri inceleyen vatandaşlar, eserleri çok beğendiklerini ifade etti.Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren 37 aile merkezinde eğitim gören kadınlar, uzun uğraş ve emek verdikleri Antep işi, mefruşat, iğne oyası, tel kırma, rölyef, sabun, resim, pasta gibi 20 farklı branşta hazırlanan bin 700 ürünü Gazianteplilerin beğenisine sundu. Gaziantep M1 AVM'de açılan sergi 9 Mart 2019 saat 17.00'a kadar açık kalacak.Serginin açılış törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile çok sayıda öğretmen, kursiyer ve sanatsever katıldı."Hepsi birbirinden güzel, birbirinden renkli"Sergiyi gezdikten sonra sergiye ilişkin bir değerlendirmede bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, eserleri çok beğendiğini dile getirdi. Milletvekili Bakbak, "Şehitkamil Belediyemizin 37 aile merkezinde eğitim gören kadınlarımızın yaptığı eserleri gördük. Kadınlarımızın yapmış olduğu tüm eserler Gaziantep'in kültürünü, kumaşını, renklerini, el işi modellerini yansıtıyor. Bunların dışında tablolar ve özel çalışılmış eserlere de baktım. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden renkli. Kadınlarımız bu eserleri yaparken, sevgilerini yaptıkları eserlere yansıtmışlar. Burada yapılan eserlerin satışı da yapılabiliyor. Kadınlarımız buradan elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Tabi burada Şehitkamil Belediyemize teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu merkezlerin açılması, öğretmelerinin tespit edilmesi, bilginin aktarılması, büyük bir emek ve büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Ben Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki kadınların gücünü, becerisini, kabiliyetini çok iyi gördüğümüz bir serginin içerisinde bulunuyoruz. Ben, eser üreten kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP