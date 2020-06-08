Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor

Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyorEDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

08.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:36
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, kadınların gizlice fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.
Keşan'da kimliği belirsiz bir kişi, çarşı merkezi ve otobüs terminalinde kadınların gizlice çektiği fotoğraflarını hakaret içerikli sözlerle 'elit paylaşım' adlı Twitter hesabından paylaştı. Fotoğraflarının izinsiz olarak sosyal medya hesabında paylaşıldığını görenler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi oldu. Polis, çarşı merkezindeki banka şubeleri ile iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi. Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Keşan, Güncel, Haber

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