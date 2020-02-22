"Kadınların iş gücüne katılımı 2018 yılında yüzde 23 yükseldi"

Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER)'in tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadınların iş gücüne katılım oranının 2004 yılında yüzde 23 iken 2018 yılında yüzde 34'e yükseldiğini ifade ederek, yaşanan teknolojik gelişmeler ve farklı alanlarda iş imkanları açılmasının kadınların iş hayatına katılmasını kolaylaştırdığını vurguladı.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Galatasaray Üniversitesi iş birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'ın desteğiyle kurulan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) tanıtım toplantısı Tarabya'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın girişimciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. GİKAMER projesi ile kadınların sadece çalışarak ekonomik hayata katılımları değil aynı zamanda kazandıkları bilgi birikimi ve tecrübeleri iş hayatına girişimci olarak aktarabilmeleri hedefliyor. Proje kapsamında 100 kadın girişimciye 5 dönem boyunca 200 saatlik eğitimler verildi. Bu eğitimlerde iş planlama, geliştirme ve bire bir danışmanlık, liderlik ve sürdürebilirlik gibi konulardaki dersleri görüldü. Bu eğitimler ve değerlendirilmeler sonucunda 10 başarılı girişimci kadın Slikon Vadisi'ni ziyaret edecek. Türkiye İş Kadınları Derneği(TİKAD) GİKAMER projesinde yer alan kadınları finansal olarak da destekliyor. Programın sonunda ders alıp başarılı olan 10 kadına temsilen sertifikaları verildi.

"KADINLARIMIZ KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA DAHA ÇOK YER ALIYORLAR"

Tanıtım toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınlarımıza daha nitelikli eğitim imkanları sunmak sosyal güvencelerini sağlamlaştırmak karar alma mekanizmalarındaki eğitimlerini almak için çalışıyoruz. Son 18 yıla baktığımız da gururla ifade ediyoruz ki kadınlarımız karar alma mekanizmalarında daha çok yer alıyorlar. İŞKUR aracılığı ile düzenlediğimiz aktif iş gücü programlarına geçen sene bu programlara 500 bini aşkın insan katıldı. Yaklaşık 20 bin kadınımız geçen sene İŞKUR aracılığıyla düzenlene girişimcilik eğitim programından istifade etmiş durumdadır. 2019 yılında 300 bini aşkın kadın İŞKUR'un düzenlediği programlardan yararlandı" ifadelerini kullandı.

"2018 YILINDA YÜZDE 34'E YÜKSELDİ"

Kadınların girişimcilik ekosistemine katılması ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, " Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre kadınların iş hayatına katılımlarındaki yüzde birlik artış küresel gayri safi hasılayı 80 milyar dolar arttırabilir. Ülkemizde kadınların iş gücüne katılım oranı 2004 yılında yüzde 23 iken 2018 yılında yüzde 34'e yükseldi. Yaşanan teknolojik gelişmeler ve farklı alanlarda iş imkanlarının açılması kadınların iş hayatına katılmasını daha da kolaylaştırıyor. Kadın girişimcilerimiz kendi kanatları ile uçmaya hazır hale gelecekler. Kız çocuklarımızı erken yaşta bilimle tanıştıralım. Mühendislik fakültelerimizin daha çok öğrenciye ihtiyacı var. Kadınların özgün potansiyellerini ortaya koyabilmeleri birçok sosyal faydayı beraberinde getirir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA