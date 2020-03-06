"Kadınların iş gücüne katılımı son 10 yılda erkeklere göre 4 kat arttı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, "Kadınların işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmeler kendimize özgü ürettiğimiz çözümler sonucu gerçekleşti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Borsa İstanbul ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gong töreni programına katıldı. Emine Erdoğan'ın yanı sıra programa; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Erdoğan, konuşmasına İdlib'te şehitlik makamına erişen Mehmetçiklere rahmet ailelerine sabır dileyerek başladı. Geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının ön planda olacağını belirten Erdoğan, bu alanlarda kadınların daha aktif olması gerektiğine dikkat çekti.

"BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK ALANINDA ÇALIŞANLARIN YALNIZCA YÜZDE 25'İ KADINLARDAN OLUŞUYOR"

Emine Erdoğan, "Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dijital dönüşüme ayak uydurmadıkları takdirde bu dönüşümden olumsuz olarak en çok etkilenecek grup, maalesef kadınlar. Araştırmalar, 2020'lerde, çalışanlarının dijital bilgi ve becerilerini güncel tutmak için eğitim yatırımı yapan şirketlerin ayakta kalacağı öngörüyor. 2022'de küresel olarak toplam çalışanların yüzde 54'ünün bilgi ve becerilerini güncellemesi gerektiği gibi yeni beceriler de öğrenmesi gerekecek. Bugün, bir iş için gerekli olan profesyonel bir beceriye biçilen ömür 5 yıldır. IMF'e göre, dijital dönüşümle beraber küresel olarak kadınların şu an sahip olduğu işlerin yüzde 11'ini kaybetme riski var. Geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağı aşikar. Fakat bu alanda kadınların sayısı ne yazık ki henüz istenilen oranda değil. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanında çalışanların yalnızca yüzde 25'i kadınlardan oluşuyor. Bununla birlikte, yapay zeka alanındaki uzmanların ise, sadece yüzde 22'si kadın" dedi.

"FAKÜLTELERİMİZİN BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANLARINDAKİ KIZ ÖĞRENCİ SAYILARIMIZI ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Üniversitelerin bilim ve teknoloji alanlarında kadın sayısının arttırılması gerektiğini de ifade eden Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle birçok platformda altını kalın harflerle çizdiğimiz bu konuya, bir kez daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Fakültelerimizde bilim ve teknoloji alanlarında kız öğrenci sayılarımızı arttırmak, bir temenninin ötesine geçmelidir. Kısaca birkaç örnek vermek gerekirse, sosyal ve beşeri bilimler fakültesinde kız öğrenci oranı yüzde 66, tıp fakültesinde yüzde 49, sağlık bilimleri fakültesinde yüzde 78'dır. Son derece önemli olan bu ve benzeri fakültelerimizde mutluluk verici bir kız öğrenci yoğunlaşması görüyoruz. Öte yandan, kız öğrenci sayısı, bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültesinde yüzde 21, havacılık ve uzay bilimleri fakültesinde yüzde 24, elektrik ve elektronik fakültesinde ise yüzde 13'dir. Kız öğrencilerimizin, sayıca az oldukları bu bölümlere yönelmelerinde gerekli olan mentorluğa ve özendirmeye daha çok mesai harcamamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI SON 10 YILDA ERKEKLERE GÖRE 4 KAT FAZLA ARTTI"

Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılımında önemli gelişmeler yaşandığına değinen Erdoğan, "Kadınların işgücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Bu gelişmeler kendimize özgü ürettiğimiz çözümler sonucu gerçekleşti. Kadınların ekonomik hayata katılmasını sağlamak, kültürel kodları iyi deşifre etmekten geçer. Kadınların doğum ve süt izinlerinde yapılan düzenlemeler, kısmi süreli çalışma hakkına ilişkin getirilen yenilikler, aile hayatını kolaylaştırıcı nitelikte oldu. Kadınların güçlü ve donanımlı olması çok daha sağlam ve özgüvenli nesillerin yetişmesine neden olur. Toplumumuzun en güçlü kalesi olan aile kurumunun da güçlenmesi, yine kadınların güçlenmesiyle doğru orantılıdır. İleriki dönemlerde kadınların çalışma hayatını daha da kolaylaştırıcı uygulamalar göreceğiz. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre kadınlar, kazandıklarının yüzde 90'ını ailelerine, eğitime, sağlığa ve topluma yatırıyorlar. Buradan da anlıyoruz ki toplumsal ve sosyal ilerlemenin anahtarı kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla sağlanabilir." şeklinde konuştu.

(Murat Ergin - Uğur Çetin/İHA)

Kaynak: İHA